Война Тысяча триста шестьдесят четвертый день. Зеленский отправится в Турцию, чтобы «активизировать» переговоры о завершении войны

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит «активизацию переговоров» о прекращении войны. «У нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам», — написал он в соцсетях. Зеленский добавил, что Киев ведет работу по возобновлению регулярных обменов военнопленными.

По словам Зеленского, 19 ноября он отправится в Турцию. Он не уточнил, с кем именно будет там встречаться. Вскоре после его сообщения агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник сообщило, что с украинским президентом встретится спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «пока эти контакты осуществляются без российского участия». Представителей России в Турции не будет. Он отметил, что в Москве пока не получали никакой информации из Киева по поводу переговоров, но «будут ждать результатов» встреч Зеленского с Уиткоффом и турецкими посредниками.

Песков также отметил, что президент Владимир Путин «будет открыт для разговора», если участники встреч в Турции «сочтут необходимым» проинформировать его об итогах.

Россия и Украина сделали попытку возобновить переговоры весной. В мае делегации двух стран встретились в Стамбуле, затем в июне и в июле состоялись еще два раунда.

Единственным заметным итогом тех встреч стали договоренности о регулярных обменах пленными и тяжелоранеными. Согласовать условия даже для временного прекращения огня России и Украине не удалось. В начале ноября в МИД Украины подтвердили, что прямые переговоры прекращены, так как встречи в Стамбуле завершились «с незначительным прогрессом».

Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который более недели находится за границей, вернется в Украину в четверг, 20 ноября. Об этом сегодня заявила его пресс-служба — на фоне слухов о том, что Умеров якобы бежал из страны, опасаясь уголовного преследования в рамках дела о хищениях в «Энергоатоме».

Эти слухи начали распространяться после того, как 11 ноября представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что главный фигурант дела о хищениях в «Энергоатоме» Тимур Миндич «оказывал влияние» на Умерова, когда тот занимал должность министра обороны.

Умеров ранее в тот же день уехал в командировку в Турцию, чтобы, по его словам, «разблокировать вопрос обменов [пленными]». В своем телеграм-канале он отверг заявления о «влиянии» Миндича, отметив, что в должности министра обороны лишь встречался с ним для обсуждения контракта на поставку бронежилетов в войска.

Совпадение срочной командировки с заявлениями САП вызвало слухи о том, что Умеров бежал из страны. Сам секретарь СНБО при этом регулярно продолжал отчитываться о своей работе в соцсетях — 12 ноября он рассказал о встречах в Турции, 13-го — в Катаре, 15-го — в Объединенных Арабских Эмиратах. После 15 ноября, когда Умеров написал, что по итогам встреч в ОАЭ удалось «активировать стамбульские договоренности» по обмену пленными, он перестал публиковать посты.

16 ноября источники «Украинской правды» сообщили, что Умеров прилетел во Флориду. Собеседники издания предполагали, что целью поездки могли быть встречи с представителями администрации Дональда Трампа, но в то же время отмечали, что во Флориде живет семья Умерова. Украинский депутат Алексей Гончаренко, в свою очередь, заявил, что по плану командировка Умерова 16 ноября должна была завершиться, но он продлил ее еще на три дня.

17 ноября слухи о якобы бегстве Умерова впервые официально прокомментировали в СНБО. Там подтвердили, что он сейчас в США, и подчеркнули, что Умеров находится в постоянном контакте с Зеленским.

Виталий (Украина). Если в двух словах, то [мое отношение к Владимиру Зеленскому] — полнейшее разочарование. Общеизвестно, что рейтинг Зеленского начал заметно падать еще до войны, на фоне первых коррупционных скандалов с его друзьями и приближенными. Его поведение в первые месяцы [полномасштабного вторжения] и военные успехи 2022 года вернули ему — даже несмотря на явные промахи обороны на юге и закрытие границ. Но провалы на фронте и насильственная мобилизация в стиле НКВД, которая породила новый коррупционный способ обогащения для сотрудников ТЦК, стали гасить «единение вокруг флага».

Потом пошли скандалы с воровством средств на строительстве оборонительных сооружений и яйца по 17 гривен. Но вместо решительной, «по законам военного времени», борьбы с воровством на крови солдат — какие-то невнятные лицемерные отставки и длящиеся годами расследования, результаты которых так никто и не увидел. Так что скандал с Миндичем — всего лишь одно из проявлений созданной Зеленским системы управления государством в условиях войны.

С какого-то момента война за свободу и независимость стала превращаться в войну за сохранение власти. А главное, Зеленский не стал лидером страны, как, например, Уинстон Черчилль, а превратился в ставленника своих приближенных, которым он позволил вести бизнес буквально ценой жизней и здоровья простых солдат.

