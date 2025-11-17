Война Тысяча триста шестьдесят третий день. Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение»: Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale

Christophe Ena / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Уже больше недели в Украине продолжается коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал Тимур Миндич — совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Критикуют и самого президента, который хотел ограничить полномочия антикоррупционных органов (но потом отменил свое решение). В последние месяцы о недоверии ему заявляют около трети украинцев. Как изменилось лично ваше отношение к Зеленскому с начала войны? В чем вы его поддерживаете, а в чем нет? Мы просим ответить всех наших читателей — и в первую очередь, украинских. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский приехал во Францию и встретился с Эммануэлем Макроном. Прямо на взлетной полосе авиабазы Виллакубле под Парижем они подписали декларацию о намерениях в области обороны. Накануне сам Зеленский анонсировал это соглашение как «историческое».

Главный пункт соглашения, рассчитанного до 2035 года, — поставка 100 истребителей Rafale. Пока неясно, как и кем будут финансироваться эти поставки. Reuters со ссылкой на источники пишет, что некоторые самолеты могут быть переданы непосредственно из имеющихся у Франции запасов.

Помимо Rafale, сообщил Зеленский в соцсетях, стороны договорились о поставках систем ПВО SAMP/T, производимых совместно Францией и Италией, радаров для них, а также ракет класса «воздух-воздух». Также Украина и Франция, по словам Зеленского, уже в этом году начнут совместное производство дронов-перехватчиков.

После подписания соглашения Зеленский и Макрон посетили штаб-квартиру «коалиции желающих» — альянса, созданного весной по инициативе Франции и Великобритании и призванного обеспечить бесперебойную помощь Украине в условиях, когда США все больше дистанцируются от войны, а в Евросоюзе усиливаются позиции сторонников сокращения поддержки Киева.

Макрон на пресс-конференции назвал Украину «первой линией обороны Европы» и подчеркнул, что помощь украинской армии со стороны европейских стран обеспечивает «безопасность для нас всех».

После Парижа Зеленский направится в Мадрид. Подробности его визита в Испанию, который станет вторым с начала большой войны России с Украиной, пока не раскрываются.

Месяц назад Зеленский подписал декларацию о намерениях, которая предусматривает поставку Украине от 100 до 150 шведских истребителей Gripen. Поставки рассчитаны на несколько лет. Зеленский надеется, что первые самолеты прибудут в Украину уже в 2026 году. Кто заплатит за поставки, пока неясно, власти Швеции не исключили, что это может быть сделано за счет использования замороженных российских активов.

Источники Reuters отмечают, что договоренности о поставках Rafale и Gripen были заключены в рамках долгосрочной стратегии Киева по наращиванию парка военных самолетов до 250 единиц. Сейчас, по приблизительным оценкам, Украина располагает лишь несколькими десятками боеспособных самолетов.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ник (ОАЭ/Россия). Начало войны встретил не в России. Чему, откровенно говоря, очень рад: прекрасно помню свои эмоции и понимаю, что если бы оказался в России, то пошел бы в центр и накинулся на первого же мента, разгоняющего митинг. И сейчас, после пыток и выбивания показаний, сидел бы на строгом.

Поначалу все казалось черно-белым — я ликовал, когда Украина одерживала победы под Киевом, в Харьковской области, Херсоне. Что-то надломилось во мне после ударов по Белгороду и вторжения в Курскую область. Я понимал, что это мы принесли войну и разрушения в Украину, но вид того, как полыхают города в моей стране, оказался гораздо сильнее этого рационального понимания, злости на себя, свою страну и сочувствия украинцам.

Я ни в коем случае не желаю победы Путину, и очень надеюсь на тромб или на то, что у офицера безопасности президента сорвет крышу и он разрядит обойму. Но проблема в том, что война — это монстр, которого невозможно контролировать. Однажды вырвавшись на свободу, он не остановится, пока не разрушит все вокруг, не убьет всех, не выпьет всю кровь. И поэтому я не могу быть уверен, что украинские силы, начав побеждать, не решат пойти дальше — на Курск, Ростов, Белгород — или не решат сровнять эти города с землей. И поэтому я больше не могу желать поражения российской армии — как бы сильно я ее ни ненавидел три года назад. И к знакомым, которые делают сборы на нужды российской армии, я больше не испытываю злости и отвращения, которые были у меня еще в 2023-м.

От всех этих мыслей у меня весь последний год едет крыша, примерно так же сильно, как и в первые месяцы войны. Очень хочется уже договорнячок — как, думаю, и всем […].

А еще я думал про необолваненных пропагандой жителей нацистской Германии и сравнивал их опыт с собой и россиянами. И поймал себя на чудовищной мысли, что теперь я прекрасно понимаю тех немцев, которые никогда не были нацистами или гитлеристами, но пошли в фольксштурм, когда антигитлеровская коалиция прорывалась к границам Германии. Не знаю, как поступлю я, если боевые действия будут подходить к международно признанным границам России.

Поделитесь вашими мыслями о Владимире Зеленском

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста шестьдесят второй день. В битве за Покровск Россия использует новую тактику: уже не «мясорубка» (как в Бахмуте) — а малые штурмовые группы

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста шестьдесят второй день. В битве за Покровск Россия использует новую тактику: уже не «мясорубка» (как в Бахмуте) — а малые штурмовые группы

«Медуза»