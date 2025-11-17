Россия ударила ракетами по Балаклее в Харьковской области. Погибли не менее трех человек

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), попадания ракет пришлись по району плотной застройки жилого квартала. По предварительным данным погибли три человека. Еще 13 человек пострадали, в их числе есть четыре ребенка.

В результате удара начались пожары в частном жилом доме и в квартирах многоэтажек. Повреждены девяти- и пятиэтажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили, уточнили в ГСЧС.

Хроника войны

Война Тысяча триста шестьдесят второй день. В битве за Покровск Россия использует новую тактику: уже не «мясорубка» (как в Бахмуте) — а малые штурмовые группы

Хроника войны

