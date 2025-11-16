Российский военнослужащий специального подразделения группировки войск «Центр» на покровском участке фронта, октябрь 2025 года Станислав Красильников / Sputnik / Profimedia

Покровск стал таким же символом украинского сопротивления, как ранее Бахмут — но тактика России спустя два года изменилась

В последние несколько недель город Покровск в Донецкой области, к захвату которого приблизились российские войска, стал символом украинского сопротивления — как ранее Бахмут. Битва за Покровск шла с 2024 года. К ноябрю 2025-го сложную ситуацию в Покровске признал Владимир Зеленский, который в недавнем интервью заявил о возможности отхода ВСУ из города. Однако есть и существенные отличия — в битве за Покровск Россия сменила тактику, и это изменение отражает эволюцию войны за последние два года, пишет CNN, поговоривший с украинскими военными и аналитиками.

Одним из главных изменений стало массовое применение дронов, которые используются на гораздо больших расстояниях. Это фактически расширило «зоны поражения» по обе стороны линии фронта, что значительно усложняет продвижение войск на поле боя, отмечает CNN. Вместо того, чтобы использовать тяжелую бронетехнику, российские войска все чаще пытаются проникать на украинские территории с помощью мопедов и квадроциклов. По словам солдата ВСУ, находящегося недалеко от Покровска, их первая встреча с российскими военными на багги была «крайне неожиданной» — но вместе с тем логичной в условиях постоянных атак беспилотников.

С другой стороны, ситуация в Покровске осложнена тем, что эвакуация раненых из города сейчас почти невозможна, рассказывают украинские медики. По их словам, машины не могут подъехать ближе чем на 10–15 километров, и даже это крайне рискованно из-за дронов. «Тяжелораненые не добираются до пункта стабилизации. Если кто-то получает ранение средней тяжести, он поступает ко мне уже в тяжелом состоянии, если вообще удастся дойти. Легкие ранения превращаются в ранения средней тяжести», — рассказал он CNN.

Бои за Бахмут украинские военные называли «мясорубкой» — из-за того, что российские войска шли волнами на укрепления, а украинцы, открывая встречный огонь, сами раскрывали свои позиции. Это сопровождалось огромными потерями — но теперь, как пишет CNN, тактика России изменилась. По словам украинских военных, российские штурмовые группы стали меньше. «В городских районах раньше они передвигались группами по пять-семь человек. Сейчас максимум трое. Но за ними сложно следить с помощью разведывательных дронов, потому что движения на экране меньше», — сказал собеседник CNN. Другой украинский боец тоже отмечает, что российские военные двигаются группами по три человека. По его мнению, они рассчитывают, что двое будут уничтожены, но один «все равно прорвется и закрепится в городе». «В день таких групп может пройти около сотни», — рассказал он.

Мейсон Кларк, директор проекта Defense of Europe в Институте изучения войны (ISW) в Вашингтоне, считает, что Россия может позволить себе такие действия, потому что «согласилась на очень медленный темп наступления» — в отличие от 2022–2023 годов, когда она делала ставку на быстрое продвижение.

ВСУ в Покровске — в критическом положении: российские штурмовики проникли в город с разных сторон. Правда ли, что они близки к окружению украинских сил? И есть ли у ВСУ шанс отстоять город? Карта боев на 6 ноября

Президент Финляндии считает отмену встречи Трампа и Путина в Будапеште «стратегической ошибкой» Москвы

Перемирие в Украине маловероятно до весны, но европейским союзникам необходимо продолжать поддерживать Киев — несмотря на недавний коррупционный скандал в украинской энергетике, заявил в интервью Associated Press президент Финляндии Александр Стубб.

Избранный на пост президента Финляндии в феврале 2024 года Стубб фактически стал посредником между Трампом и Европой. У Стубба хорошие отношения с президентом США, с которым он не раз общался лично за игрой в гольф — и отчасти за счет этого он стал одной из ключевых фигур в мирных переговорах по Украине и в общении Трампа с европейскими лидерами.

«Я не слишком надеюсь на перемирие или даже на начало мирных переговоров хотя бы в этом году», — сказал Стубб в интервью, добавив, что было бы хорошо «запустить хоть что-то» к марту. Он называет три основных вопроса на пути к перемирию — гарантии безопасности Украины, восстановление ее экономики и территориальный вопрос. По мнению Стубба, Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и на Владимира Путина, чтобы изменить его образ мышления. Путин «по сути отрицает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», и за четыре года войны его цели не изменились, отмечает Стубб.

Отмену встречи Путина и Трампа, которая планировалась в Будапеште, Стубб назвал «стратегической ошибкой» со стороны Москвы. «У них был шанс, и они его упустили», — сказал он.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину, опубликованному 16 ноября, сказал, что встреча Путина и Трампа сейчас отложена, но «контакты на этот счет идут». «Мы активно ведем разговор по украинскому регулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного регулирования», — заявил Ушаков.

Владимир. Вижу непопулярные мнения по поводу войны. Выскажу еще одно. Я родом из Луганска. Когда в 2014 году началась первая фаза войны, мне и моей семье пришлось уехать в Украину, оставив всю жизнь позади. Все планы, надежды и мечты. Сначала в Харьков. Потом в Киев. Пожив там какое то время, вернулись обратно. Потом началась вторая фаза. Уже полномасштабная. Опять пришлось уехать и начать жизнь заново уже во второй раз — только теперь в России, потому что в Украине, как оказалось, мы уже и не нужны стали за это время. Ну ок.

Из-за ежедневного чтения новостей сформировалось бездушное чувство безразличия ко всему, что происходит. Пускай уже все друг друга поубивают, и с той стороны, и с другой, чтобы обычные люди могли хоть бы начать восстанавливать руины и жить без страха. Просто уже все равно.

