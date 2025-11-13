Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отхода ВСУ из Покровска, признав, что украинские военные столкнулись с «очень сложной» ситуацией в городе на востоке Донецкой области.

«Никто не заставляет их погибать ради руин», — сказал он в интервью Bloomberg.

Зеленский подчеркнул, что поддержит решения, принятые военными, обороняющими Покровск:

Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые находятся там, в том, как они могут контролировать ситуацию. Или же это слишком дорого для нас — самое важное для нас — это наши солдаты.

По мнению Зеленского, Россия стремится завоевать Покровск, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна отказаться от Донбасса для прекращения войны. «Мы не можем уйти с востока Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут, — сказал он. — И главное, никто не даст вам гарантий, что, захватив тот или иной город, они не продвинутся дальше. Сдерживающего фактора нет».

Российские войска близки к тому, чтобы установить полный контроль над Покровском, писала «Медуза» в свежей сводке о ходе боев. В город, который находится в полуокружении, входят крупные силы. О том, какая сейчас ситуация в Покровске, мы рассказывали в нашей ежедневной военной хронике.

