Война Тысяча триста пятьдесят восьмой день. «Противник развивает успех. Противника море». Российские войска почти захватили Покровск

Покровск. 7 октября 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Российские войска близки к тому, чтобы установить полный контроль над Покровском, пишет «Медуза» в свежей сводке о ходе боев. В город, который находится в полуокружении, входят крупные силы. Российские военные продвигаются на мотоциклами и пикапах, они устанавливают минометы.

Российские военные в поселке Шевченко примерно в семи километрах от Покровска. 2 ноября 2025 года Alexander Kharchenko / Sputnik / Profimedia

Российские военные на мотоциклах заезжают в Покровск. Скриншот из видео, появившегося 10 ноября 2025 года Social Media / Reuters / Scanpix / LETA Российские военные на въезде в Покровск. Кадр из видео, появившегося 10 ноябре 2025 года Social Media / Reuters / Scanpix / LETA

10 ноября, отмечает «Украинская правда», в соцсетях распространилось видео, на котором россияне колонной (в ней мотоциклы, автомобили и пешие военные) заходят в город в тумане. Видео было геолоцировано — оно снято на южной окраине Покровска, со стороны села Новопавловка и выезда на Селидово. ВСУ, отмечает «Украинская правда», пытались нанести удар по колонне, но «в условиях сильного тумана это сделать сложно».

Из минометов, которые завезли в Покровск, российские военные обстреливают позиции украинских операторов БПЛА на северной окраине города. Вместе с густым туманом это затрудняет ВСУ наблюдение за городом.

Покровск. 11 ноября 2025 года Reuters / Scanpix / LETA Сотрудники специального подразделения полиции Украины «Белые ангелы» эвакуируют жительницу Покровска. 11 ноября 2025 года Reuters / Scanpix / LETA

Покровск. 11 ноября 2025 года Reuters / Scanpix / LETA

Один из собеседников издания, чье имя не названо, заявил: «Противник развивает успех. Никакие спецподразделения уже не смогут навести порядок, потому что противника море».

Другой источник «Украинской правды» подтверждает, что город фактически перешел под контроль противника. «Наконец-то все признали, что потеряли Покровск. Россияне уже позатаскивали минометы в Покровск и сейчас будут ими разбирать позиции пилотов. Параллельно они (россияне) пытаются запрыгнуть в Ровное (село между Покровском и Мирноградом), а также постоянно хотят зайти в Мирноград. Идут колоннами — правда, почти всех убивают, или мелкими группами, что приносит им успех», — рассказал он. В Мирнограде и южнее его продолжают держать оборону две бригады ВСУ, которые фактически находятся в окружении. Украинские войска пытаются восстановить связь с этими частями контратаками с севера — со стороны города Родинское.

Британская газета The Telegraph в статье от 11 ноября пишет, что захват Покровска станет одним из самых крупных успехов российских войск за последнее время и позволит им продвинуться на север и запад, угрожая « » — опорным городам украинской обороны в Донбассе. Падение города также станет ударом по моральному духу Украины, отмечает издание.

Покровск. 1 ноября 2025 года Skala — 425th Separate Assault Regiment / AP / Scanpix / LETA

В свою очередь военный эксперт Джон Уотлинг пишет в журнале Foreign Affairs, что российское командование захватить Покровск еще год назад — к ноябрю 2024 года. Помимо Покровска, отмечает он, российские войска продвигаются и на других участках, а также активно обстреливает города, расположенные недалеко от линии фронта, вынуждая их жителей уезжать в менее опасные места. Предстоящая зима, которую Украине вновь придется провести с поврежденной энергетической инфраструктурой, говорится в статье, может стать решающей для хода войны. При этом Foreign Affairs подчеркивает, что исход не предрешен и, при должном давлении союзников Украины на Россию, Кремль к концу 2026 года может обнаружить, что «приближается к концу взлетно-посадочной полосы, не набрав высоты».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Максим. До войны я собирал документы на украинский ВНЖ, ездил в Украину к друзьям, которых безумно люблю, учил язык и думал ехать работать туда после учебы. Война настигла меня в психиатрической больнице — я жил с депрессией несколько лет и периодически попадал в клиники. Описать это время очень трудно. Меня буквально разрывало изнутри, я не мог объяснить знакомым из Киева, что не могу сделать ничего. Возможно, до сих пор не могу объяснить себе, что это действительно так.

Мне повезло оказаться в это ужасное время под надзором медиков — уровень нервного напряжения приводил к срывам и галлюцинациям. Психиатр почти сразу запретил читать новости, увеличивал дозу лекарств и пытался поддержать, пока на очередном осмотре не выдал фразу: «А я вот думаю, украинцы сами виноваты». Это была критическая тренировка на будущие годы — больше я не могу доверять свои прямые мысли даже людям, которые помогали.

Мой дедушка был украинцем, жившим в России. Сначала эта мысль казалась ужасной, но сейчас я рад, что любимый человек внезапно умер от ковида, а не от разрыва сердца за просмотром новостей о бомбежке его родных мест.

За годы войны во мне полностью умерло будущее. Есть какие-то задачи, которые надо делать сейчас, но дальше нет ничего, это время умерло заранее. Ничего хорошего нас больше не ждет, в принципе не будет никакого «дальше».

Есть разные виды боли. Сейчас мы переживаем острую из-за самого факта войны. Но как бы она ни закончилась, дальше нас ждут многие десятилетия тупой боли — никуда не уходящей непреодолимой ненависти. Добило убийство [Алексея] Навального. Я не был его сторонником, но было статистически ничтожное чувство, что есть человек, который хотя бы гипотетически когда-то может начать мучительный процесс выхода из послевоенного шока между странами.

Я иногда возвращаюсь в подростковые воспоминания Олимпиады в Сочи. Это было последнее время надежды, эйфория, что Россия наконец-то начала меняться хотя бы для мира вокруг, которое продлилось около месяца.

Я скоро уеду из России, здесь нет больше ничего ценного для меня. Здесь я внутренний враг, в эмиграции я буду ненужным беженцем, на котором все равно не смоется пятно крови его страны. Сомневаюсь, что до конца жизни я когда-либо испытаю то чувство будущего из пары дней Сочи 2014-го.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Предыдущий день войны

Война Тысяча триста пятьдесят седьмой день. ФСБ утверждает, что предотвратила попытку угона истребителя МиГ-31. К ней якобы причастна расследовательская группа Bellingcat

Предыдущий день войны

Война Тысяча триста пятьдесят седьмой день. ФСБ утверждает, что предотвратила попытку угона истребителя МиГ-31. К ней якобы причастна расследовательская группа Bellingcat