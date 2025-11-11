Война Тысяча триста пятьдесят седьмой день. ФСБ утверждает, что предотвратила попытку угона истребителя МиГ-31. К ней якобы причастна расследовательская группа Bellingcat

Истребитель МиГ-31 ФСБ России / Sputnik / Profimedia

Федеральная служба безопасности утром 11 ноября объявила, что российские спецслужбы раскрыли операцию Главного управления разведки Минобороны Украины и его «британских кураторов», в ходе которой планировалось угнать сверхзвуковой истребитель МиГ-31.

В сообщении, распространенном Центром общественных связей ФСБ, говорится, что сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, «обещая им выплатить три миллиона долларов США» за угон истребителя.

«В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой „Кинжал“ в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны», — сообщается на сайте ФСБ.

Российская спецслужба также опубликовала видео: на нем показан человек в летном шлеме, закрывающем лицо; он снят на фоне военных самолетов, его голос намеренно искажен. На видео он рассказывает, что осенью 2024 года с ним в телеграме связался человек, который представился журналистом Bellingcat Сергеем Луговским и предложил за вознаграждение «проконсультировать его по военной тематике». Для подтверждения личности, говорит человек на видео, Луговской отправил ему свою пресс-карту. «Полагаю, что целью его выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки», — заявляет он.

Оперативный сотрудник ФСБ России заявил ТАСС, что при выходе на летчика «разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat, подконтрольную CIS Великобритании». Собеседник госагентства заявил, что в 2022 году ФСБ уже обвиняла расследователя Христо Грозева, работавшего в тот момент в Bellingcat, в причастности к «провалившейся операции ГУР по угону истребителя Су-34».

«Так, в одном из разговоров Сергей проговорил вопрос о выплате мне вознаграждения за якобы переданную мной информацию военного характера. При этом деньги должны были быть переведены на мою личную банковскую карту», — говорит человек на видео ФСБ, добавляя, что от «дальнейшего общения и развития контакта» он отказался.

Вскоре после этого, рассказывает человек на видео, он получил по электронной почте анонимное письмо с предложением угнать самолет за миллион долларов. В случае угона самолета с ракетой «Кинжал», утверждает он, сумма увеличивалась бы до трех миллионов. Контакты с ним через «различные иностранные мессенджеры» поддерживал некий Александр. В числе прочего, говорит он, ему присылали видео с большой суммой наличности (эти кадры включены в видео ФСБ).

По словам человека на видео, когда он сообщил, что «не обладает достаточными навыками для самостоятельной посадки МиГ-31», Александр организовал для него телефонный разговор с пилотом ВСУ, который попытался дистанционно обучить его, сообщив, «что ничего тяжелого и сложного в этом нет».

Человек на видео ФСБ также рассказывает, что командира экипажа в ходе операции ГУР планировалось «нейтрализовать в воздухе». «Они хотели, чтобы я обработал кислородную маску командира каким-то отравляющим веществом или разбил стеклянную перегородку и как-то нейтрализовал его», — говорит он.

Угон планировался во время полета над акваторией Черного моря, рассказывает он. «Александр предложил выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии над городом Констанца», — утверждает человек на видео ФСБ. Кроме этого, по его словам, Александр обещал смонтировать репортаж для СМИ, имитировав крушение самолета и обеспечив его надежной легендой прикрытия.

Позже в ФСБ сообщили, что «в ответ на провокацию» Украины российские войска в ночь на 10 ноября нанесли удар ракетами «Кинжал» по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, «где дислоцированы пресловутые [истребители] F-16».

Украинская сторона заявление ФСБ об операции по угону МиГ-31 не комментировала. Международная расследовательская группа Bellingcat, объявленная в России в 2022 году «нежелательной организацией», также пока не выступила с заявлением.

В августе 2023 года пилот Максим Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 через линию фронта в Украину. Кузьминов заявил в видео, опубликованном украинской военной разведкой, что сам связался с властями Украины, потому что не хотел воевать. Летчик утверждал, что просил других членов экипажа сдаться, но те «начали немножко агрессивно себя вести» и были убиты.

По данным The New York Times, власти Украины передали Кузьминову за угон вертолета 500 тысяч долларов, а также предоставили украинский паспорт на вымышленное имя Игоря Шевченко.

Спецназовцы Главного разведуправления Минобороны России пригрозили на федеральном телевидении, что найдут Кузьминова и «накажут по всей строгости закона» и он «не доживет до суда».

13 февраля 2024 года Кузьминова убили в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте.

The New York Times рассказала, как в Испании убили бывшего российского военного Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Его застрелили из пистолета Макарова и переехали машиной

Вселена (Когалым). Страх и неизвестность, неизвестность и страх — теперь это постоянные эмоции. При том, что никого из моих близких не забрали по мобилизации и мы живем далеко от приграничной зоны.

От обилия информации не понимаешь, где истина и есть ли она вообще. Надежда, что скоро все закончится, все призрачней. И в каком социуме мы будем жить, если это когда-то закончится.

По-прежнему невозможно приходить к родителям, где круглосуточно работают федеральные каналы, но я с ними уже не спорю. Наш ребенок появился в разгар ковида, казалось, что страшнее ничего не произойдет, но жизнь умеет удивлять. Страшно за нее, в каком мире она будет расти и жить, останется ли еще что-то от этого мира, если каждая страна протирает красные кнопки.

Цены и в целом экономическая ситуация тоже оптимизма не прибавляют, хотя я понимаю, что мне вообще грех жаловаться: мы по прежнему можем сходить в ресторан и заказать доставку продуктов, а кто-то каждый день теряет детей и мужей там. Усиливающиеся слухи про новую волну или вообще всеобщую мобилизацию тоже приводят в ужас. И жалость, бесконечная жалость ко всем по обе стороны баррикад, к тем, кто на поле, к мирным, к тем, кто бросил все и уехал, к тем, кто остался. Сколько должно пройти десятилетий, чтоб братские народы вновь стали братскими, да и возможно ли это вообще…

Бесконечная горесть и страх, но они стали настолько перманентными, что уже звучат фоном, чувствуешь себя обезьяной, которая не хочет лишний раз ничего слышать, видеть, говорить.

Война Тысяча триста пятьдесят шестой день. Германия собрала доказательства причастности Украины к подрыву «Северных потоков». Это ставит под вопрос дальнейшую поддержку Киева

