Война Тысяча триста пятьдесят шестой день. Германия собрала доказательства причастности Украины к подрыву «Северных потоков». Это ставит под вопрос дальнейшую поддержку Киева

Немецкие следователи собрали доказательства причастности Киева к подрыву «Северных потоков» — и это ставит под угрозу поддержку Украины со стороны Германии

Делом о подрыве газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года занимается федеральная полиции Германии в Потсдаме. The Wall Street Journal со ссылкой на источники рассказала подробности того, как команда немецких следователей на протяжении трех лет собирала доказательства и нашла двоих подозреваемых, о задержании которых стало известно в августе и сентябре 2025-го.

Один из них — украинский водолаз, которого немецкие следователи нашли в Польше. Речь идет, судя по всему, о Владимире Журавлеве, задержанном в конце сентября 2025 года (в тексте WSJ имя украинского водолаза не называется, но детали совпадают с уже известными фактами). Ключевой уликой немецкого следствия, как пишет WSJ, стала зернистая черно-белая фотография, сделанная камерой контроля скорости в Германии — на ней было видно лицо подозреваемого, которого затем удалось идентифицировать.

Однако Польша не выдала Журавлева Германии — суд, рассматривавший этот запрос, отказал в экстрадиции. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция «не отвечает государственным интересам» Польши. Комментируя взрывы на «Северных потоках», Туск добавил: «Проблема не в том, что газопровод был взорван. Проблема в том, что он был построен».

Задержанного в Польше водолаза, как пишет WSJ, в итоге вывезли в Украину на черном BMW с дипломатическими номерами, за рулем которого был военный атташе Украины в Варшаве (когда это произошло — не уточняется). По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киев предпринял эти действия, получив предупреждение от польских властей. В правительстве Украины от комментариев отказались.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal выяснила, что операцию разработала в мае 2022 года группа украинских офицеров. Владимир Зеленский сначала одобрил план, но ЦРУ, узнав об этом, попросило его отказаться от проведения операции. Зеленский потребовал остановить подготовку, но занимавший тогда пост главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ.

Еще одного подозреваемого задержали в Италии — это украинец Сергей Кузнецов, которого журналисты WSJ называли отставным капитаном Вооруженных сил Украины. Сначала у немецких следователей, как рассказывает источник, было только фото из паспорта и фальшивое имя. На одном из совещаний кто-то спросил: «Куда ездят отдыхать украинцы?» После этого следователи начали проверять границы ЕС и собирать информацию — и вскоре получили от «пограничной полиции дружественной страны» настоящие паспортные данные Кузнецова. Немецкая полиция поставила на его паспорт так называемое «тихое оповещение», которое срабатывает, если человек пересекает границу ЕС — и 13 августа узнала, что Кузнецов въехал в Польшу. Затем его отслеживали по Чехии и Италии, используя данные системы дорожных сборов и бронирования отелей — и задержали 21 августа в итальянской провинции Римини.

Всего власти Германии выдали ордера на арест семи человек по делу о подрывах газопровода «Северный поток» — троих бойцов специального подразделения вооруженных сил Украины и четырех глубоководных водолазов, рассказали источники WSJ. Имена подозреваемых не называются. По словам собеседников WSJ, немецкая полиция и прокуратура выработали «ясное представление» о том, как украинское военное подразделение провело операцию по подрыву газопровода под непосредственным руководством тогдашнего главномандующего ВСУ Валерия Залужного.

После задержания Сергея Кузнецова в Италии немецкие следователи, как пишет WSJ, «ликовали» в надежде, что их расследование близится к завершению — и оно дойдет до рассмотрения в суде Германии. К декабрю итальянский суд должен принять решение об экстрадиции Кузнецова, и немецкая полиция уже подготовила отдельный самолет, чтобы забрать его.

Однако это, как пишет WSJ, может оказаться «сомнительной победой», которая грозит подорвать поддержку Украины со стороны Германии. Политическое давление испытывает и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, от которого оппозиция требует прекратить финансирование Киева. По словам источников WSJ из окружения канцлера, правительство сможет с этим справиться, а немецкое общество «уже в целом привыкло к мысли, что за атакой стоял Киев». Тем не менее, Германии было бы легче справиться с дипломатическими последствиями взрывов на газопроводе, если бы немецкие следователи не построили такое прочное обвинение против Украины, отмечают собеседники WSJ.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Юна (Туапсе). Мой город ранее не подвергался серьезным атакам на гражданские здания и районы. Били только по НПЗ и два раза били по порту. Но вчера [3 ноября] в город и его районы залетело большое количество беспилотников. Они бьют и в жилые дома, и в улицы.

Я всегда очень любила свой край и свой город. К политике изначально относилась плохо, но не могла уехать в 2022 году, потому что была несовершеннолетней. Раньше я считала Россию одну виновной во всех грехах, и что только она поступает неверно. Сейчас я понимаю, что все страны, так или иначе оказывающие влияние на войну, просто спонсируют и дальнейшие убийства невинных людей. Люди, живущие на границе или рядом с морем, умирают и получают ранения просто за то, что живут там, где родились. С обеих сторон происходят многочисленные убийства, и пропаганда Кремля говорит, что виновник этого всего — Украина. Другие источники раз за разом говорят, что Украина лишь защищается и бьет только по [военным] объектам. Но это не так. Обе страны бьют по мирным людям. Мне жаль, что мое детство и подростковый период, а в дальнейшем и период совершеннолетия выпал на войну, и я ничего не могу с ней сделать.

Просто хочу донести, что гибнут мирные люди. Не только в одной стране — в обеих странах происходит произвол, а люди, в том числе дети, страдают. Нельзя ненавидеть людей определенной нации за бездействие, нужно ненавидеть аппарат, который привел к тому, что людям и за бездействие, и за действие придется расплачиваться жизнью.

Все эти события ужасные, и пока я заканчивала школу, столько пропаганды наслушалась. Стоит выйти в интернет, а там тебе говорит уже другая пропаганда, что Украина — самое мирное государство и, в отличие от нас, никогда не стреляет по гражданским. Все по всем стреляют. Все убивают друг друга. Это боль не одной нации, это боль обеих наций.

Люблю украинцев, люблю россиян. Это точно пройдет.

