Война Тысяча триста пятьдесят пятый день. Россия атаковала подстанции, питающие АЭС Украины. В Киеве произошел блэкаут

Отключение электроэнергии в Киеве после удара ВС РФ. 8 ноября 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия нанесла 8 ноября один из самых массированных ударов по энергосистеме Украины с начала полномасштабной войны. По данным Воздушных сил ВСУ, в ходе атаки российские войска применили 458 беспилотников (из них 300 — ударные «Шахеды») и 45 ракет различных типов. Украинские силы ПВО сбили 406 дронов и девять ракет. Целью атаки была энергетическая инфраструктура в пяти регионах.

Как сообщает Financial Times, крупномасштабная атака была направлена на подстанции, питающие две атомные электростанции Украины — Хмельницкую и Ровенскую АЭС.

«Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он призвал срочно созвать совет управляющих Международного агентства по атомной энергии.

«Мы также настоятельно призываем все государства, которые ценят ядерную безопасность, особенно Китай и Индию, потребовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим инцидентам. Необходимо глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить свой ядерный шантаж», — заявил Сибига.

Государственная украинская энергогенерирующая компания сообщила, что из-за российских ударов остановлена работа обеих ее теплоэлектростанций — Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области.

В «Центрэнерго» заявили, что Россия нанесла по ТЭС самый массированный удар с начала войны. «Беспрецедентное количество ракет и бесчисленное количество беспилотников — по несколько штук в минуту — были нацелены на те же самые теплоэлектростанции, которые мы восстановили после разрушительного », — сообщили в компании.

Станции в огне! Наши ТЭС — не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!

В ДТЭК, крупнейшей энергетической компании страны, заявили, что в результате атаки повреждена одна из ее тепловых электростанций.

После массированного удара ВС РФ в нескольких городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге и Чернигове, возникли перебои с подачей электроэнергии. Государственная пограничная служба Украины заявила, что из-за перебоев оказалась заблокирована база данных таможенного оформления, поэтому движение через границу остановили на несколько часов.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что украинские силы ПВО смогли сбить часть ракет, запущенных Россией, но «очень сложно, конечно, противодействовать баллистическим и аэробалистическим ракетам».

«Лишь немногие системы в мире могут эффективно сбивать такие ракеты, и для закрытия всей нашей территории требуется значительно больше систем, значительно больше ракет для этих систем. Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные „Пэтриоты“, очень рассчитываем на поддержку», — заявил президент Украины.

Гендиректор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко ранее сообщил, что Россия стремится погрузить Украину во тьму. «Судя по интенсивности атак за последние два месяца, становится ясно, что Россия стремится к полному разрушению энергетической системы Украины», — говорил он.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Виталий (Украина). Разочарование — самое сильное чувство, которое испытываю, когда думаю о войне. Конечно же, миллионы людей испытывают более сильные эмоции, думая об этой войне (и для многих это вопрос жизни и смерти), и разочарование может показаться чем-то несерьезным.

Но что еще можно испытывать, когда понимаешь, что войну действительно можно было предотвратить? Что еще можно испытывать, когда понимаешь, что Украина превратилась в такую же коррупционную диктатуру, с которой она воюет?

Когда понимаешь, что война стала кровавым социальным лифтом по обе стороны линии фронта, и очень многие не брезгуют на нем подняться, попутно делая огромные деньги?

Как человек, выросший в СССР, разочарован тем, что люди, читавшие одни и те же книги и смотревшие одни и те же фильмы, превратились в заклятых врагов…

Все войны начинаются из-за власти — всегда кто-то хочет больше власти, и в этом истинная причина всех войн в истории человечества. И больше всего разочаровывает то, что люди готовы убивать друг друга только для того, чтобы тот, кто их отправил их на войну, получил еще больше власти.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали в предыдущий день войны

Война Тысяча триста пятьдесят четвертый день. Российский удар по Днепру. Украину просят освободить попавших в плен кенийцев. Командующий группировкой «Юг» ВС РФ получил новый пост

О чем мы писали в предыдущий день войны

Война Тысяча триста пятьдесят четвертый день. Российский удар по Днепру. Украину просят освободить попавших в плен кенийцев. Командующий группировкой «Юг» ВС РФ получил новый пост

«Медуза»