Война Тысяча триста пятьдесят четвертый день. Российский удар по Днепру. Украину просят освободить попавших в плен кенийцев. Командующий группировкой «Юг» ВС РФ получил новый пост

Мир

Президент Кении обратился к Украине с просьбой освободить попавших в плен граждан его страны. Они воевали на стороне России

Президент Кении Уильям Руто попросил президента Украины Владимира Зеленского освободить граждан его страны, воевавших на стороне России и попавших в плен.

Соответствующая просьба, сообщил Руто в соцсети X, прозвучала во время его телефонного разговора с Зеленским 6 ноября. По словам Руто «молодые кенийцы были незаконно завербованы для участия в войне с Украиной». Президент Украины, добавил он, «откликнулся на призыв».

Кенийские СМИ, в том числе Daily Nation, неоднократно писали о гражданах страны, которых, вероятно, обманом завербовали для участия в войне на стороне России. В конце сентября стали известны имена как минимум четверых кенийцев, находящихся в плену в Украине. Всего, как предполагается, их может быть несколько десятков человек.

Власти Кении в конце октября заявляли, что ведут переговоры с Россией о новом двустороннем соглашении, которое обеспечило бы кенийцам возможность легальной работы в РФ и защитило их от мошеннических схем вербовщиков.

Жителей Африки вербуют и на российские военные заводы

В ЮАР расследуют вербовку жительниц страны на работу в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане Там находится завод по сборке дронов «Шахед», куда уже обманом нанимали женщин из Азии и других стран Африки

Украина

В Днепре в результате удара беспилотника по жилому дому погибли три человека

Российские военные в ночь на 8 ноября нанесли массированный удар дронами и ракетами по Украине. В Днепре в результате удара беспилотника по девятиэтажному жилому дому были повреждены квартиры с 4-го по 6-й этажи, возник пожар. Погибли, по данным на момент публикации, три человека, более 10 пострадали.

Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA

Кошка Клэр со своей хозяйкой. После удара дрона владелица кошки оказалась заблокирована в квартире, а перепуганное животное сбежало. Спасатели помогли выбраться хозяйке и нашли ее кошку ДСНС України Владислав Гайваненко / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Владислав Гайваненко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) Спасатели с йоркширским терьером Мишель. Ее хозяйка госпитализирована с травмами. Собаку вынули из-под завалов, ее временно забрали знакомые хозяйки ДСНС України

Россия

Командующий группировкой «Юг» назначен на пост замминистра обороны РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Александра Санчика на пост заместителя министра обороны. Санчик, напоминает РБК, в ноябре 2024 года стал временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Группировка «Юг» задействована в боевых действиях на территории Донецкой области.

Другим президентским указом генерал-полковник Андрей Булыга освобожден от поста замминистра обороны РФ и назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Булыга, пишет РБК, в мае 2025 года присутствовал на совещании у президента как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Война глазами читателей «Медузы»

Анастасия. Страшно, что уже перестроилось сознание. Обидно, что нормальная человеческая реакция на убийства и разрушения отходит на задний план. Отвратительно, что приходится себе напоминать, что там ад, там живые люди, которые пытаются выжить и спасти своих детей, что про них нужно думать и нельзя отворачиваться. Там навсегда поселились боль и горе.

Я чувствую ответственность через причастность, через гражданство, через стыд и страх. Страх остался еще с детства, выросли в Союзе. У меня, наверное, комплекс Премудрого Пекаря: надо сидеть тихонечко, глядишь, и пронесет. Не пронесет. Совесть мучает.

Семья моих родителей из-под Суджи. Деревеньки, хутора, поселки — все точно такое же, как по ту сторону границы. Те же лавочки у ворот, те же огороды, те же поля и храмы. Бесовство восторжествовало, и люди заражены ненавистью к своим же бывшим друзьям, соседям, родственникам. Сколько семей раскололось… Слушаю, и ушам своим не верю. Сестры, братья, родители и дети теперь на разных льдинах, плывут в один холод ненависти и злобы.

Что делать на моем муравьином уровне? Ведь и вера одна, и кровь одна, и суржик один на всех в этом приграничье. Очень горько, очень. Государство и народ — не одно и то же. Народ и люди — не одно и то же. Живу так, чтобы помогать лично кому-то по ту сторону, кто еще не может выбраться, кто уже похоронил близких и продолжает каждый день надеяться, что этот мрак закончится при нас. Это я могу, хочу и буду делать. Молча, тихо, столько сколько нужно. Фантазия у меня ограничена, организовывать, собирать и волонтерить не умею. Умею поддерживать конкретных людей, с которыми свела судьба. Это помогает облегчить им тяготы, а мне совесть.

Спать я ложусь не как часть народа, а как человек наедине со своими убеждениями и принципами. Нельзя жить и ничего не делать, когда люди так страдают и мучаются. Сильно надеюсь, что мир наступит. Слабо верю, что скоро. Молюсь.

