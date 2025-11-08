В Днепре российский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому. Погибла женщина, ранены более 10 человек

Российские военные в ночь на 8 ноября нанесли комбинированный удар дронами и ракетами по территории Украины. В Днепре, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), беспилотник ударил по девятиэтажному жилому дому, были повреждены квартиры с 4-го по 6-й этажи, возник пожар.

Спасателям, работавшим на месте происшествия, удалось спасти 28 человек, 10 человек обратились за медицинской помощью. В квартире на пятом этаже было обнаружено тело погибшей женщины, сообщила ГСЧС.

По данным главы областной администрации Владислава Гайваненко, в результате российского удара пострадали 11 человек, шестеро из них госпитализированы, в том числе 13-летняя девочка.

Российские беспилотники в ночь на 8 ноября также атаковали Киев. По данным ГСЧС, упавшие обломки дрона повредили несколько автомобилей и два здания. Люди не пострадали.

Удары ракетами и дронами были нанесены и по Полтавской области, где целями были объекты энергетической инфраструктуры. В городе Горишние Плавни, сообщило «Суспильне», прервана подача электричества, воды и тепла. Электроснабжение нарушено и на всей территории города Кременчуг, пишет «Украинская правда». Для жителей города разворачивают пункты несокрушимости, оснащенные генераторами.