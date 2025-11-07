Война Тысяча триста пятьдесят третий день. Украинский суд впервые приговорил российского военного к пожизненному сроку за убийство пленного

Российский военнослужащий Дмитрий Курашов на заседании суда в Запорожье. 6 ноября 2025 года Oleg Movchanuk / EPA / Scanpix / LETA

Украина

Суд в городе Запорожье приговорил российского военнослужащего Дмитрия Курашова к пожизненному заключению за убийство военнопленного. Приговор был вынесен 6 ноября, сообщает Deutsche Welle.

В январе 2024 года группа российских военных из отряда «Шторм-V», в которой находился 26-летний Курашов, пошла на штурм украинских позиций около села Приютное в Запорожской области. По версии обвинения, после захвата позиции россиянами один из украинских военных вышел из блиндажа и поднял руки. Курашов потребовал от него встать на колени, украинский военный подчинился, после чего россиянин выстрелил в него как минимум три раза. Вскоре украинские военные отбили позицию, в результате чего Курашов и четверо его сослуживцев были взяты в плен.

Курашов в ходе процесса утверждал, что украинского пленного убил некий российский медик, объяснивший свои действия невозможностью вылечить раненого украинца. Сам этот медик якобы вскоре погиб. Однако трое сослуживцев россиянина заявили, что именно Курашов выстрелил в безоружного военного, когда тот вышел с поднятыми руками.

Формально Курашов признал вину в ходе процесса — позже он заявил журналистам, что сделал это ради ускорения процесса, чтобы в будущем вернуться в Россию в рамках обмена пленными.

Украинский «Пятый канал» отмечает, что это первый случай, когда российский военнослужащий получил пожизненный срок за убийство военнопленного.

Ранее украинские суды вынесли несколько пожизненных приговоров пленным россиянам за убийства мирных жителей. Первый из известных приговоров был вынесен в мае 2022 года — российский военный Вадим Шишимарин получил пожизненный срок за убийство 62-летнего жителя Сумской области. По итогам апелляции наказание сократили до 15 лет колонии.

Последний на данный момент пожизненный приговор за убийства мирных жителей был вынесен в августе. По версии обвинения, в 2024 году под Купянском 21-летний Артем Куликов, мобилизованный из Нижегородской колонии, по приказу командира застрелил двух местных жителей — после того, как не смог получить от них информацию о местах дислокации ВСУ.

Константин (Киев). Если рассматривать эмоциональную восприимчивость как светочувствительную матрицу, мне кажется, у нас всех эта матрица выгорела, как от вспышки сверхновой. Это случилось еще в первые месяцы войны, когда весь мир увидел ужасы Бучи, Ирпеня, а впоследствии сотни других зверств на оккупированных территориях. Мне запомнился на всю жизнь момент, когда Зеленский зашел в подвал для пыток в Буче и вышел из него на десять лет постаревшим, с пустыми глазами… Расчеловечивание — главный итог четвертого года войны.

В обычной жизни это стало проявляться в притуплении всех эмоций без разбора: радость, горе, любовь и ненависть — все по интенсивности стало еле различимыми всплесками, мало отличающимися от ежедневной рутины. Ничего больше не может принести ощущения радости и тем более счастья. Прием еды превратился в прием энергетического мыла, память не держится за воспоминания, ненависть к русским военным трансформировалась в расчеловечивание. Не осталось сил ненавидеть — теперь русские оккупанты воспринимаются как юниты. Пиксели на экране — не люди, не личности, даже не млекопитающие. И это при том, что я живу в Киеве, который периодически, но не постоянно, страдает от «высокоточных» ударов по многоэтажкам и детсадам. А как же тогда трансформировалась психика людей, живущих в прифронтовых районах или переживших оккупацию, как изменились украинцы, воюющие на передовой?

Время от времени я слышу укор внутри украинского общества: «Киев живет своей жизнью и забыл о войне». Но это не так! Когда «прилетает» в соседний дом или осколками уничтожает твой автомобиль, припаркованный возле подъезда, нет ресурса для рефлексии — это уже случилось, едем дальше. Ведь универсальный рецепт жизни во время войны уже найден давно: Keep calm and carry on. В украинском варианте этот смысл закрепился в названии всеукраинского радиодиктанта — «Треба жити!» Киев не забыл о войне, он адаптировался, приглушил свет и живет войной в «энергосберегающем» режиме, потому что жить по другому — это впасть в истерию и, в конце концов, сойти с ума.

