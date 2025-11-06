Война Тысяча триста пятьдесят второй день. «Тебе предстоит это уладить». Трамп заявил, что Путин просил его помочь завершить войну России с Украиной

Сергей Бобылев / ТАСС / Profimedia

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин сам попросил его помочь завершить российско-украинскую войну.

По утверждению Трампа, Путин сказал ему, что Россия «уже десять лет пытается закончить эту войну».

«Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал: „Мы уже 10 лет пытаемся закончить войну, но нам это так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить“», — заявил президент США.

В Кремле слова Трампа не комментировали.

Путин много раз утверждал, что Россия «не начинала» войну (хотя именно она ее начала), а напротив, стремится ее закончить. По версии российской пропаганды, в конфликте виноваты страны Запада, не считавшиеся с интересами России, и Украина, которая собиралась вступить в НАТО и якобы проводила «геноцид русскоязычного населения» в Донбассе.

Трамп неоднократно публично заявлял, что уверен: Владимир Путин хочет закончить войну. Он также говорил, что президент РФ «действительно хочет вести дела с США» и стремится к восстановлению контактов с Вашингтоном.

В течение всего 2025 года Трамп заявлял, что готов помочь в урегулировании конфликта в кратчайшие сроки — и потом эти сроки неизменно сдвигал. 3 ноября президент США снова выразил уверенность, что войну можно завершить «за пару месяцев».

Трамп и Путин говорили по телефону 16 октября — накануне встречи президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время того разговора Трамп и Путин договорились в ближайшее время провести встречу в Будапеште.

Вскоре саммит был отменен самим Трампом. Он объяснил это тем, что «не хочет проводить пустую встречу». Американские СМИ со ссылкой на источники позже писали, что это произошло из-за бескомпромиссной позиции Москвы: Россия настаивает на территориальных уступках со стороны Киева. Трамп предлагал прекратить огонь по текущей линии фронта — эту позицию поддержали Украина и ЕС.

Вскоре после отмены встречи Трампа с Путиным США ввели новый пакет санкций — первый с момента возвращения Трампа в Белый дом. Ограничения были наложены на две ключевые компании нефтегазового сектора России — «Роснефть» и «Лукойл».

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимная читательница. Чуть больше трех лет назад мой мир рухнул. Я долгое время интересовалась историей третьего рейха, и в тот день я почувствовала себя одним из ее персонажей. Только сторона была не та, что хотелось.

Я работаю в сфере образования. Это, наверное, одна из тех сфер, которая изменилась больше всего. Скрепя сердце провожу патриотические мероприятия, во время которых из моего рта вырываются далеко не те слова, которые лежат на душе. Убеждаю себя, что делаю для детей только лучше, не прививаю им это чувство вины за то, что делают взрослые люди в этой стране. Но на душе тошно.

Сама я перестала поедать себя поедом в тот момент, когда дрон попал в детскую больницу в соседнем городе. Тогда в голове что-то щелкнуло, и я поняла, что не правы в этой войне все. И что сочувствовать другой стране, ненавидя при этом свою, я не хочу. Моя страна не допускает прилета дронов по дому, где я живу. Чужая страна пытается меня убить просто за факт красного паспорта и русских слов внутри него. И тогда буквы «СВО» перестали быть для меня чем-то, за что именно я должна просить прощения. Я стала более бесчувственной и жестокой. Навряд ли этого хотела добиться Украина, но что произошло, то произошло.

Уверена, через такое прошла не только я одна. Не только я одна прошла путь от «я ненавижу свой народ за… и…» до «а вообще-то твари есть по обе стороны» из-за ракеты или дрона, которые пролетели слишком близко.

