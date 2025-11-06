Еврокомиссия рассматривает два дополнительных варианта финансирования Украины, кроме «репарационного» кредита — против него выступает Бельгия
Еврокомиссия рассматривает два варианта покрытия дефицита финансирования Украины — за счет средств из совместного долга ЕС и грантов стран-членов блока, пишет Euractiv со ссылкой на три источника.
Эти варианты рассматриваются в дополнение к «репарационному кредиту», который Еврокомиссия все еще считает предпочтительным способом поддержки Украины — несмотря на отказ Бельгии поддержать схему на саммите лидеров ЕС в октябре. Позицию Бельгии разделяют и другие государства, включая Германию и страны Балтии.
По словам источников Euractiv, возможность совместного заимствования, изложенная в документе Еврокомиссии, не предполагает обеспечение займа за счет долгосрочного бюджета ЕС, так как в нем недостаточно средств для этого.
Дополнительные варианты финансирования будут изложены в документе Еврокомиссии для Украины и распространены среди европейских столиц в ближайшие недели, пишет Euractiv. Следующее заседание лидеров ЕС состоится в Брюсселе 18–19 декабря.
Идею «репарационного» кредита в начале сентября предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заключается в том, чтобы предоставить Украине кредит на 140 миллиардов долларов под залог российских активов, которые были заморожены в западных странах после начала войны. Речь идет о сумме более 260 миллиардов евро, из которых около 190 миллиардов находятся в Бельгии. Украина уже получает проценты по этим активам. Погасить кредит Украина должна будет после окончания войны, когда Россия компенсирует ей причиненный ущерб.
Международный валютный фонд оценивает дефицит бюджета Украины примерно в 55 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы — на эту оценку ориентируется и Еврокомиссия.