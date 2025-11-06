Еврокомиссия рассматривает два варианта покрытия дефицита финансирования Украины — за счет средств из совместного долга ЕС и грантов стран-членов блока, пишет Euractiv со ссылкой на три источника.

Эти варианты рассматриваются в дополнение к «репарационному кредиту», который Еврокомиссия все еще считает предпочтительным способом поддержки Украины — несмотря на отказ Бельгии поддержать схему на саммите лидеров ЕС в октябре. Позицию Бельгии разделяют и другие государства, включая Германию и страны Балтии.

По словам источников Euractiv, возможность совместного заимствования, изложенная в документе Еврокомиссии, не предполагает обеспечение займа за счет долгосрочного бюджета ЕС, так как в нем недостаточно средств для этого.

Дополнительные варианты финансирования будут изложены в документе Еврокомиссии для Украины и распространены среди европейских столиц в ближайшие недели, пишет Euractiv. Следующее заседание лидеров ЕС состоится в Брюсселе 18–19 декабря.

Идею «репарационного» кредита в начале сентября предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заключается в том, чтобы предоставить Украине кредит на 140 миллиардов долларов под залог российских активов, которые были заморожены в западных странах после начала войны. Речь идет о сумме более 260 миллиардов евро, из которых около 190 миллиардов находятся в Бельгии. Украина уже получает проценты по этим активам. Погасить кредит Украина должна будет после окончания войны, когда Россия компенсирует ей причиненный ущерб.

Международный валютный фонд оценивает дефицит бюджета Украины примерно в 55 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы — на эту оценку ориентируется и Еврокомиссия.

Читайте также

Запад никак не решится использовать сотни миллиардов долларов замороженных активов РФ для поддержки Украины. Что мешает? Отвечает Александр Коляндр (Carnegie Politika)

Читайте также

Запад никак не решится использовать сотни миллиардов долларов замороженных активов РФ для поддержки Украины. Что мешает? Отвечает Александр Коляндр (Carnegie Politika)