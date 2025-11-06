В Каменском Днепропетровской области восемь человек пострадали при атаке российских беспилотников

Российские беспилотники атаковали город Каменское в Днепропетровской области, пострадали восемь человек, сообщил врио главы областной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, в городе возникло несколько пожаров. В одном из подъездов четырехэтажного жилого дома частично разрушены крыша и перекрытия. Также есть повреждения на транспортном предприятии.

Кроме того, в результате атаки российских беспилотников в Петропавловской общине Синельниковского района Днепропетровской области загорелось здание коммунального предприятия.

В Харьковской области в городе Богодухов в результате российских атак в течение прошедших суток пострадали шесть человек, сообщил глава администрации Олег Синегубов. В числе пострадавших — 49-летний и 18-летний мужчины, женщины 33, 53 и 47 лет, а также 10-летняя девочка.