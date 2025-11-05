Война Тысяча триста пятьдесят первый день. Северная Корея отправила еще пять тысяч солдат в Россию

Ким Чен Ын обнимает северокорейского военнослужащего, который участвовал в войне России с Украиной. 22 августа 2025 года KCNA / KNS / AFP / Scanpix / LETA

С начала осени 2025 года КНДР отправила в Россию около пяти тысяч военнослужащих. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на данные южнокорейской разведки, представленные парламенту страны.

Отправленные в Россию солдаты, вероятно, будут заниматься «восстановлением инфраструктуры». Примерно тысяча из них — это саперы, специализирующиеся на разминировании.

Депутат парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон сообщил, что корейская разведка обнаружила в КНДР все новые «признаки обучения и отбора личного состава к дальнейшей отправки войск» в Россию.

В общей сложности, по данным разведки Южной Кореи, вблизи российско-украинской границы сейчас находятся около 10 тысяч северокорейских военных.

С осени 2024 года военные из КНДР принимали участие в боевых действиях в Курской области, часть которой на тот момент была оккупирована ВСУ. Первоначально об этом сообщали украинская и южнокорейская разведки, в Москве это не подтверждали — но и не опровергали. В январе ВСУ захватили в плен двоих северокорейских солдат. По словам пленных, они думали, что сражаются с «южнокорейскими солдатами, помогающими Украине».

Впервые Россия признала, что на ее стороне воюют солдаты из КНДР, лишь в апреле 2025 года. Тогда глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении территории Курской области и отдельно поблагодарил за помощь северокорейских военных.

В августе лидер КНДР Ким Чен Ын лично наградил командиров, воевавших в Курской области. Аналитики предполагали, что возвращение командиров на родину означает, что непосредственно в боевых действиях северокорейцы принимать участие больше не будут. Это связывали с тем, что бои на международно признанной территории России завершились, а участие военных из КНДР в боях на территории Украины Москва и Пхеньян не могли бы объяснить заключенным летом 2024 года пактом о взаимопомощи в области обороны.

По данным южнокорейской и западных разведок, в боевых действиях в Курской области могли принимать участие до 15 тысяч северокорейских военных. По разным оценкам, погибли от 500 до полутора тысяч северокорейцев.

Война глазами читателей «Медузы»

Евгений (Днепр). Честно говоря, ничего так не проверяет человека на прочность, как жизнь в военное время. От искренней надежды и веры в светлое будущее до состояния полной безысходности и ощущения, что это будет длиться целую вечность.

Помню письмо парня из России, который писал, что стресс невольно накапливается у всех вокруг от бесконечного потока тревожных событий и новостей, даже у тех, кто к этому непричастен. Могу сказать, что в Украине это видно невооруженным глазом: буквально каждый человек в разной степени что-то потерял, в каждом «умерла» маленькая частичка, которая делает людей людьми. У кого-то уничтожили дом, кто-то погиб от обстрела, кого-то отправили на войну из-за жесткой мобилизации, кто-то на этой же войне потерял близкого человека.

Война просочилась в каждый уголок. Планы можно строить только исходя из реалий сегодняшнего дня. Мы все «катаемся на качелях» — от ненависти к российской армии и Путину до полного отсутствия доверия к своему государству. Офис президента и правительство узурпируют власть, пользуясь положением военного времени, а мужчин призывного возраста пачками отправляют на фронт, лишив всяких прав. Тебя не покидает мысль о том, что все вокруг враги и хотят тебя убить.

Разговоры о войне — рутина, тема, которую не хочется поднимать. Звук воздушной тревоги успел стать привычным, как и почти ежедневные взрывы. Страшно представить, насколько истощена психика у людей, которые живут в прифронтовых зонах. Все это стало частью нашей жизни, и у всех есть стойкое ощущение, как будто так было всегда. Но мы все равно помним жизнь совсем другой. И будем помнить.

Мы научились побеждать страх, и видеть в нем смысл, и никогда не потеряем надежду. Здравый рассудок должен взять вверх, и все это прекратится. Любовь и взаимовыручка между людьми станут прочнее, и мы сможем пережить эту катастрофу.

