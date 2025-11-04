Обучение операторов дронов в Польше. 8 октября 2025 года Wojtek Radwanski / AFP / Scanpix / LETA

Польша будет создавать свою систему борьбы с беспилотниками, не дожидаясь плана Евросоюза по строительству «стены дронов». Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

По словам Томчика, в ноябре министерство обороны объявит об инвестициях в технологии обнаружения, подавления и нейтрализации дронов. Объем инвестиций он не назвал, лишь отметив, что как минимум половину контрактов получат компании из Польши.

Чиновник отметил, что в Варшаве согласны с идеей общей программы борьбы с беспилотниками в рамках ЕС и готовы обсуждать любые предложения, но сейчас отдают приоритет собственному национальному проекту. По его мнению, в будущем «стена дронов» Евросоюза сможет дополнить польскую систему.

По плану польских властей, отдельные элементы системы будут введены в эксплуатацию уже через три месяца, а полностью она будет развернута в течение двух лет. Она будет интегрирована в общую систему противовоздушной обороны страны наряду с уже развернутыми элементами дальнего и среднего радиуса действия.

В Евросоюзе с сентября 2025 года много говорят о необходимости создания системы защиты от российских беспилотников. Эти дискуссии начались после того, как примерно 20 беспилотников в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши. На их перехват были подняты истребители, несколько дронов были сбиты, обломки одной из выпущенных самолетами ракет разрушили жилой дом.

Эксперты отмечали, что НАТО потратило огромные ресурсы на перехват дешевых беспилотников, и предупреждали, что в будущем Россия может использовать эту уязвимость. Еврокомиссия в ответ на эту угрозу предложила проект «стены дронов», в рамках которого страны ЕС совместно закупали бы дешевые защитные системы. Первоначально «стену» планировалось построить только на восточных границах ЕС, однако позже было решено расширить проект на весь блок.

Евросоюз выделил два миллиарда долларов на производство беспилотников в Украине. Часть из этих средств Киев должен будет направить на развитие новейших технологий в области дронов, которые потом будет использовать сам Евросоюз.

Война глазами читателей «Медузы»

Катя (Санкт-Петербург). Все, что я чувствую, — это страшное одиночество. Я больше не могу передать свои мысли друзьям, после начала войны у меня их не осталось. Они либо отвалились, либо просто устали и не хотят поддерживать эту тему. Да и опасно. Я не могу поделиться с мамой или родными, они начинают переживать или спорить.

Недавние кадры из Харькова с разбомбленным детским садом меня потрясли, как и кадры с «Охматдетом». Это самый страшный мой страх, потому что у меня тоже малыши. Тем существам, которые принимают такие решения, в аду отдельный котел уготован, а то и при жизни. Я верю в это.

Я понимаю, почему украинцы нас ненавидят. Я сама нас всех ненавижу, даже себя — за то, что угораздило тут родиться. Я не могу уже больше писать в соцсети в закрытом аккаунте: вдруг кто-то донесет, да и это бесполезно. Это нужно, по сути, только мне, чтобы не чувствовать свое бессилие и попытаться быть хорошей хотя бы в своих глазах.

Все, о чем думаю, — как вырваться из всего этого, и скорее бы все закончилось и люди перестали умирать.

Поделитесь вашими мыслями о войне

