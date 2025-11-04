Mazda стала первой иностранной компанией, лишившейся права обратного выкупа своих активов после ухода из России

Японский автопроизводитель Mazda Motor не использовал возможность выкупа своих производственных активов у российской группы «Соллерс» в оговоренный срок, сообщает Reuters.

Mazda в октябре 2022 года продала свою долю в совместном предприятии, которое собирало легковые автомобили во Владивостоке, группе «Соллерс» за 1 евро с опционом на обратный выкуп за ту же сумму в течение трех лет. Срок выкупа истек в октябре 2025 года.

Таким образом, отмечает Reuters, Mazda стала первой крупной иностранной компанией, лишившейся права обратного выкупа своих активов после ухода из России.

В заявлении «Соллерс», которое цитирует ТАСС, говорится, что группа «не получала от Mazda никаких предложений или запросов о реализации опциона», и «не видит в этом необходимости» в текущих условиях.

Завод «Соллерс» во Владивостоке, отмечается в заявлении группы, был успешно перезапущен еще в 2023 году, в настоящее время на его мощностях налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие крупные иностранные компании начали уходить из России, продавая свои активы. Российские активы в некоторых случаях продавались за символическую плату с возможностью обратного выкупа.