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Компания Mazda сообщила в своей отчетности (.pdf), что продала российской группе «Соллерс» свою долю в совместном предприятии ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке, где ранее выпускали автомобили японской марки.

Сделку закрыли 24 октября. Mazda продала долю в совместном предприятии за символическую сумму — один евро. Автопроизводитель из Хиросимы оставил за собой право выкупить долю обратно за ту же сумму в течение трех лет.

Компания собирается передать долю «в кратчайшие сроки» после того, как получит одобрение соответствующих органов власти. Убыток от передачи доли японская компания оценила в 12 миллиардов иен (82 миллиона долларов).

В «Соллерс» сообщили РБК, что группа выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке и, предположительно, в 2023 году перезапустит завод на новой модельной линейке. В «Соллерс» ранее допускали, что договорятся о выпуске автомобилей других брендов.

Раньше на заводе во Владивостоке собирали модели CX-5, CX-9 и Mazda6. В марте, после начала войны в Украине, Mazda перестала поставлять на завод запчасти, а в конце апреля приостановила работу предприятия. «Хотя компания продолжала переговоры с „Соллерс“, она не увидела возможностей для возобновления бизнеса», — сказано в заявлении Mazda.

После российского вторжения в Украину российский рынок покинули такие автопроизводители, как Ford, Mercedes-Benz, Renault и Nissan.