Mercedes-Benz ушел с российского рынка. Концерн продал свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом»

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Компания «Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус» (российская «дочка» немецкого автоконцерна Mercedes-Benz AG) продала свой завод по сборке легковых автомобилей в подмосковном Есипово дилерскому холдингу «Автодом» и вышла из российского бизнеса. Об этом пишут «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на источники на авторынке.

Обновлено. Российское представительство концерна подтвердило уход с рынка. Компания продаст доли в АО «Мерседес-Бенц РУС», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (завод в Подмосковье), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», затруднились оценить сделку «с учетом нынешней ситуации на авторынке, когда активы продаются за один рубль». Сам Mercedes оценивал свои активы в России на конец 2021 года в два миллиарда евро.

Собеседники «Ведомостей» допускают, что сделка может предполагать опцион, в рамках которого Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в Подмосковье в течение определенного времени.

Mercedes-Benz стал уже третьим крупным зарубежным производителем легковых автомобилей, уходящим из России. Ранее российский рынок покинули Renault и Nissan, передав свои активы в государственную собственность за символическую плату.

Завод Mercedes-Benz запустился в подмосковном Есипово в 2019 году. Он рассчитан на выпуск 25-30 тысяч премиальных иномарок в год. Первой моделью, вставшей на конвейер, стал Mercedes E-klasse. Инвестиции в проект составили 19 миллиардов рублей. В 2021 году продажи Mercedes-Benz в России выросли на 11% до 43 011 машин. В начале марта на фоне войны в Украине немецкая компания остановила выпуск машин в Подмосковье и импорт в Россию.