Российские активы Nissan передали в государственную собственность

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Российские активы компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» передают в государственную собственность, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг РФ.

Новым владельцем активов «Ниссан», включая завод в Санкт-Петербурге, станет ФГУП , подведомственное министерству. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет, а также сохранение работоспособности завода, в частности, около двух тысяч рабочих мест.

Обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку запчастей к ним будет обеспечивать АвтоВАЗ.

«От имени компании Nissan я хотел бы поблагодарить наших российских коллег за их вклад в развитие нашего бизнеса на протяжении многих лет. Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников», — цитирует «Коммерсант» заявление президента и главного исполнительного директора Nissan Макото Учиды.

В мае 2022 года по аналогичной схеме передачи активов от российского бизнеса избавилась французская группа Renault. Тогда 100% акций «Рено Россия» были отданы правительству Москвы, а 67,69% акций концерна «АвтоВАЗ», которыми владела Renault, перешли ФГУП НАМИ. Сергей Собянин заявлял, что на московском заводе «Рено» возобновят производство легковых автомобилей под брендом «Москвич».