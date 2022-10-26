Концерн Ford ушел с российского рынка

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Американский автопроизводитель Ford Motor вышел из совместного предприятия (СП) с российской автомобилестроительной группой «Соллерс». Об этом сообщается в пресс-релизе Ford.

Компания передала свои 49% акций российскому юрлицу совместного предприятия ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости. При этом она оставила за собой право выкупить акции обратно в течение пяти лет, «если ситуация в мире изменится».

«Продажа последовала за полной приостановкой всех операций в России, включая производство, поставку запчастей, техническую и инженерную поддержку, в марте этого года», — подчеркнули в Ford.

Совместное предприятие «Соллерс Форд» было создано в 2011 году. Оно выпускало на заводах в Ленинградской области и Татарстане несколько моделей легковых автомобилей Ford, а также коммерческие грузовики Ford Transit. С 2019 года Ford отказался от производства легковых машин в России и оставил лишь выпуск Ford Transit. Он был приостановлен после начала войны.

26 октября источники «Коммерсанта» и «Ведомостей» сообщили, что из России также ушла немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz, продав свой завод по сборке легковых автомобилей в Подмосковье дилерскому холдингу «Автодом». Ранее российский рынок покинули французская Renault и японская Nissan, передав свои активы государству за символическую плату.