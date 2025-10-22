Перейти к материалам
новости

Во время атаки на Харьков Россия ударила дронами по детскому саду. Воспитатели успели увести детей в укрытие Погиб мужчина, убиравший улицу, несколько человек ранены. Видео

59 секунд
Детский сад в Харькове попал под удар российских беспилотников 22 октября. К моменту атаки внутри находились 48 детей, но воспитатели успели увести их в укрытие; никто из них не пострадал. В результате удара погиб сотрудник коммунальных служб, убиравший улицу, а пострадали по меньшей мере шесть человек, сообщил мэр города Игорь Терехов. Всего 22 октября, по данным украинских военных, Россия выпустила по Украине более 400 дронов и 28 ракет. Погибли два человека в Киеве и четверо в Киевской области, в том числе двое детей. Десятки человек пострадали.
Подпишитесь на ютьюб-канал «Медузы»