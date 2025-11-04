Украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», объявил голодовку в итальянской тюрьме

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, объявил голодовку в тюрьме строгого режима в Италии, где он ожидает решения по экстрадиции в Германию. Об этом изданию Agenzia Nova сообщил адвокат украинца Никола Канестрини.

Кузнецов отказывается от еды с 31 октября, требуя уважения права на надлежащее питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равные с другими заключенными условия в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации, рассказал адвокат. По его словам, с момента ареста 22 августа Кузнецов не получал питания, «соответствующего его состоянию здоровья».

Сергея Кузнецова задержали в итальянской провинции Римини 21 августа по запросу федеральной прокуратуры Германии. 16 сентября Апелляционный суд Болоньи постановил экстрадировать Кузнецова в Германию, однако Кассационный суд в Италии отменил это решение.

По версии немецкого следствия, Кузнецов входил в состав группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах в Балтийском море и был одним из координаторов этой операции. По данным The Wall Street Journal, Кузнецов — отставной капитан Вооруженных сил Украины.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal выяснила, что операцию придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.

Читайте также

Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный

Читайте также

Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный