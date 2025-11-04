Украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», объявил голодовку в итальянской тюрьме
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, объявил голодовку в тюрьме строгого режима в Италии, где он ожидает решения по экстрадиции в Германию. Об этом изданию Agenzia Nova сообщил адвокат украинца Никола Канестрини.
Кузнецов отказывается от еды с 31 октября, требуя уважения права на надлежащее питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равные с другими заключенными условия в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации, рассказал адвокат. По его словам, с момента ареста 22 августа Кузнецов не получал питания, «соответствующего его состоянию здоровья».
Сергея Кузнецова задержали в итальянской провинции Римини 21 августа по запросу федеральной прокуратуры Германии. 16 сентября Апелляционный суд Болоньи постановил экстрадировать Кузнецова в Германию, однако Кассационный суд в Италии отменил это решение.
По версии немецкого следствия, Кузнецов входил в состав группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах в Балтийском море и был одним из координаторов этой операции. По данным The Wall Street Journal, Кузнецов — отставной капитан Вооруженных сил Украины.
Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal выяснила, что операцию придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.