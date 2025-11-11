Украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», прекратил голодовку в тюрьме Италии. Она продолжалась 12 дней

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по делу о подрыве системы газопроводов «Северный поток», прекратил голодовку, объявленную 31 октября из-за условий содержания в итальянской тюрьме. Об этом 11 ноября сообщил агентству ANSA адвокат украинца Никола Канестрини.

По его словам, за время протестной акции 49-летний Кузнецов похудел на девять килограмм. Он прекратил голодовку после того, как власти Италии пообещали в полном объеме соблюдать его права, в частности, по вопросу питания, соответствующего его потребностям.

Кузнецов в конце октября отказался от еды, требуя, чтобы ему, в частности, предоставили надлежащее питание и обеспечили достойные условия содержания, а также позволили встречаться с родными и получать информацию наравне с другими заключенными.

Сергей Кузнецов — первый задержанный по делу о подрыве «Северных потоков». Его задержали в августе по запросу Германии. Суды Италии поддержали его выдачу властям ФРГ, однако защита Кузнецова это оспорила.

По версии немецкого следствия, Кузнецов входил в группу диверсантов, которые устроили взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море в сентябре 2022 года. По данным СМИ, Кузнецов — бывший сотрудник Службы безопасности Украины и отставной капитан Вооруженных сил Украины.

В Польше в сентябре по запросу Германии задержали второго подозреваемого в подрыве «Северных потоков» — 49-летнего инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Суд в Варшаве в октябре отказался экстрадировать его в Германию и отпустил из-под стражи.

