Польша отказалась выдать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков»

Окружной суд Варшавы отказался экстрадировать в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Он освобожден из-под стражи, сообщила польская радиостанция RMF24.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя решение суда, написал в соцсети X: «И правильно. Дело закрыто».

Украинское издание «Ґрати» пишет, что польский суд счел, что немецкая сторона не предоставила достаточно доказательств причастности Журавлева к подрыву «Северных потоков». Кроме того, сообщает издание, суд оценивал, является ли действие, вменяемое Журавлеву, преступлением с точки зрения польского права. «А действие, которое вменяют, было выполнено в контексте преступной и геноцидной войны, которую от 2014 Россия ведет против Украины», — постановил суд.

Заседание проходило в закрытом режиме, но журналистов допустили на оглашение решения суда.

Адвокат задержанного Тимофей Папроцкий до оглашения решения суда настаивал на том, что его подзащитный не может рассчитывать на справедливое разбирательство в Германии. Папроцкий также заявил, что «ни один гражданин Украины не может быть обвинен или в конечном счете осужден за какие-либо действия против России» (цитата по RMF24).

49-летний Владимир Журавлев — инструктор по дайвингу — был задержан в Польше в конце сентября. Журавлева объявили в розыск власти Германии. Они считают, что он непосредственно участвовал в подрыве «Северного потока» в сентябре 2022 года. По версии немецких правоохранительных органов, Журавлев вместе с другими участниками диверсии вышел на яхте из города Росток, после чего погрузился под воду и установил взрывные устройства на трубопроводе.

Журавлев говорил о своей непричастности к диверсии и утверждал, что в это время был в Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что экстрадиция Журавлева не отвечает интересам его страны.

Журавлев был вторым задержанным по делу о подрыве «Северных потоков». В конце августа в Италии по запросу Германии задержали отставного капитана Вооруженных сил Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в диверсии. Суд в Италии разрешил экстрадировать его в Германию.

