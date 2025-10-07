Туск: Польша не заинтересована в выдаче украинца, задержанного по делу о подрыве «Северных потоков»

Экстрадиция в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, задержанного в Польше по подозрению в системы газопроводов «Северный поток», не отвечает государственным интересам Польши, заявил премьер-министр страны Дональд Туск 7 октября.

«Не моя роль вникать в то, почему гражданин Украины снова приехал в Польшу, несмотря на то, что в отношении него был выдан европейский ордер на арест, но наша позиция не изменилась. В интересах Польши не обвинять или выдавать этого гражданина другому государству. Решение будет принимать суд», — заявил Туск (цитата по PolsatNews).

Инструктора по дайвингу из Украины Владимира Журавлева задержали в Польше в конце сентября по запросу Германии. По версии немецкого следствия, он участвовал в установке взрывных устройств на газопроводах системы «Северный поток».

По делу о подрыве «Северных потоков» в августе и сентябре задержали двух граждан Украины — Владимира Журавлева в Польше и Сергея Кузнецова в Италии. Суд в Италии решил экстрадировать Кузнецова в Германию.

