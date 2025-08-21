В Италии задержали гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков»

В итальянской провинции Римини по запросу федеральной прокуратуры Германии задержали гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте немецкой прокуратуры.

Мужчину задержали на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа 2025 года.

По версии немецкого следствия, Сергей К. входил в состав группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах. Подозреваемый был одним из координаторов этой операции. Для того, чтобы добраться до газопроводов, группа арендовала яхту у немецкой компании через посредников с использованием поддельных документов.

Задержанного планируют экстрадировать в Германию и доставить в суд.

Взрывы на газопроводах в Балтийском море произошли в ночь на 28 сентября 2022 года. The Wall Street Journal писала, что операцию придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров. Идея подорвать газопровод, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, принося миллиарды долларов Москве, они посчитали лучшим способом заставить Владимира Путина «заплатить за свою агрессию». Президент Украины Владимир Зеленский вначале одобрил план, но ЦРУ, узнав об этом, попросило его отказаться от проведения операции. Президент Украины потребовал остановить подготовку, однако Валерий Залужный, занимавший на тот момент пост главнокомандующего ВСУ, проигнорировал приказ, отмечала WSJ.

14 августа 2024 года стало известно, что Германия выдала ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках». Ордер в июне направили в Польшу, где жил подозреваемый, но польские власти на запрос Германии не ответили, а водолаз, вероятно, успел уехать в Украину. Координатором взрывов немецкое следствие считает Романа Червинского — украинского полковника, служившего в Силах специальных операций. Он был арестован в Украине по обвинению в превышении должностных полномочий, но в июле 2024 года суд отпустил его под залог.

