В Польше задержали инструктора по дайвингу из Украины, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Полиция Польши задержала гражданина Украины, подозреваемого в причастности к на газопроводах системы «Северный поток», сообщила польская радиостанция RMF24 30 сентября. Задержание провели на основании европейского ордера на арест, выданного судом в Германии.

Задержанный представлен как инструктор по дайвингу Wołodymyr Z., а его фамилия не приводится. Предположительно, это Владимир Журавлев, о розыске которого ранее писали немецкие СМИ.

Подозреваемого задержали в городе Прушкув, после чего доставили в окружную прокуратуру в Варшаве. Скоро, как пишет RMF24, должна начаться процедура его экстрадиции.

Адвокат задержанного Тимофей Папроцкий заявил, что оснований выдавать его подзащитного Германии нет. По его словам, пока нет уверенности в том, что задержанный украинец участвовал в диверсии.

Власти Германии ранее утверждали, что Владимир Журавлев непосредственно участвовал во взрыве системы газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года. Немецкое следствие считает, что он вместе с другими участниками диверсии вышел на яхте из города Росток, после чего погрузился под воду и установил взрывные устройства на трубопроводе.

Владимир Журавлев стал вторым гражданином Украины, задержанным по делу о диверсии на «Северных потоках». В Италии в конце августа по запросу Германии задержали отставного капитана Вооруженных сил Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в диверсии. Суд в Италии решил экстрадировать его в Германию.

