Война Тысяча триста сорок девятый день. Великобритания передала Украине новую партию Storm Shadow. Трамп отказался поставлять Киеву «Томагавки»

Жители прифронтового города Константиновки в Донецкой области Украины, 1 ноября 2025 года Yan Dobronosov / Reuters / Scanpix / LET

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Украина

Великобритания недавно направила Украине новую партию ракет Storm Shadow, чтобы ВСУ могли продолжать наносить удары вглубь территории России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Поставка была сделана с целью обеспечить Украину запасами ракет в преддверии зимы — так как Великобритания опасается, что Россия усилит атаки на гражданское население Украины, рассказали собеседники агентства.

Сколько именно ракет было поставлено в новой партии, неизвестно.

Как пишет Bloomberg, сейчас Великобритания и другие союзники стремятся продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину, что поддержка Киева будет оставаться неизменной и превысит возможности российской экономики вести войну.

Великобритания, как и США, долгое время запрещала наносить удары своими ракетами по международно признанной территории России, опасаясь серьезной эскалации конфликта. Запрет был частично снят лишь в ноябре 2024 года — тогда, как сообщалось, ВСУ получили разрешение наносить удары по целям в приграничных российских областях.

Две недели назад The Wall Street Journal со ссылкой на источники написал, что США полностью отменили ограничения для ударов дальнобойными ракетами по РФ. Это касалось и Storm Shadow: хотя они и поставляются Великобританией, для целенаведения используются американские данные.

Последним известным случаем использования Storm Shadow по целям в России была атака ВСУ на Брянский химический завод, производящий в том числе военную продукцию. Власти сообщали, что в результате атаки никто не пострадал. Ущерб, нанесенный заводу, не уточнялся.

Сообщение о новых отгрузках Storm Shadow появилось спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что не намерен поставлять Украине дальнобойные ракеты «Томагавк». Он отметил, что может изменить свое решение в будущем, но «на данный момент — [ответ] нет».

Активные обсуждения возможных поставок «Томагавков» начались в октябре, когда сам Трамп на это намекнул. Тема была ключевой во время переговоров президента США и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября. Накануне той встречи Трампу позвонил Владимир Путин и предупредил о риске ухудшении отношений между Москвой и Вашингтоном в случае согласия на поставки ракет.

По итогам встречи с Зеленским договоренностей о поставках достигнуто не было, а Трамп сказал, что ракеты «Томагавк» нужны самим США. При этом, как сообщили вчера источники телеканала CNN, Пентагон еще до встречи президентов со своей стороны одобрил потенциальные поставки, посчитав, что это не нанесет ущерба запасам в самих Соединенных Штатах.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами.

Илья (Москва → Лиссабон). Не так давно минуло три года с того момента, как я не был дома. Мы с женой готовили отъезд с начала вторжения — продавали имущество и планировали, куда можем уехать. Мобилизация все ускорила, но я был уже финансово готов не возвращаться.

Финансово на деле не оказалось равно морально. Эмиграция дается очень тяжело, каждый день я вспоминаю места и запахи дома — подгнившей листвы в Битцевском лесу поздней осенью, первое дуновение зимы и снег, потом приход весны. Дачные пейзажи и сад, который я вырастил. Тепло квартир морозной зимой. Могилу бабушки и дедушки, которые я теперь не могу навестить. Мы живем в теплом климате и без смены сезонов, но думаю, что первостепенно само место, ведь я жил в Москве с рождения. Мне кажется, что у меня депрессия, хотя по сравнению с очень многими людьми, пострадавшими от войны, я нахожусь в хорошем положении и практически ничего не потерял, и все мои родные и близкие целы, хотя стареющую маму я смог повидать только раз за три года, и расставание ей дается тяжелее.

Мне сложно представить, через что проходят люди в Украине и в приграничных областях России. Я не понимаю, как они сохраняют себя в такой ужасающей ситуации, я бы не справился совершенно точно. В голове не укладывается факт — а я считаю это фактом, — что в России уже никогда в моей жизни не будет хорошо и безопасно, она никогда не станет страной, куда я бы хотел вернуться, хотя я никогда не питал иллюзий и всегда был реалистом, путь в никуда начался с 2014 года и даже раньше. Пожалуй, теперь одни из основных эмоций, которые сопровождают новую жизнь, — это безысходность, тревога, смятение и опустошающее ощущение прошлого, которое не вернуть.

