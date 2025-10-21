Украина заявила, что ударила ракетами Storm Shadow по Брянскому химическому заводу

Вооруженные силы Украины 21 октября нанесли ракетный удар по Брянскому химическому заводу, заявили в Генштабе ВСУ.

«Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был нанесен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны. Результаты поражения уточняются», — сообщили в украинском Генштабе.

Украинские военные заявили, что Брянский химический завод — важная составляющая военно-промышленного комплекса России. На предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности, для боеприпасов и ракет, которые применяют для ударов по Украине.

Генштаб ВСУ поблагодарил партнеров «за последовательную поддержку Украины в отражении российских захватчиков».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил днем 21 октября, что Украина атакует регион беспилотниками и ракетами. В Минобороны РФ утверждают, что в течение четырех часов, с 16:00 до 20:00, российские средства ПВО сбили в области 57 дронов. Губернатор заявил, что в результате атаки никто не пострадал. О повреждениях не сообщается.

Украинский телеграм-канал Supernova+ опубликовал видео, снятые в Трубчевске Брянской области. Утверждается, что там атаковали электроподстанцию. В городе пропало электричество.