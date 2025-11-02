Война Тысяча триста сорок восьмой день. Украина атаковала порт Туапсе и электроподстанции в разных регионах России

Пожар на нефтяном танкере в Туапсе, 2 ноября 2025 года Exilenova+

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Беспилотники Украины атаковали морской порт Туапсе в Краснодарском крае в ночь на 2 ноября, сообщил оперативный штаб региона. По его данным, обломки БПЛА упали на нефтяной танкер, на судне возник пожар, экипаж эвакуировался. Повреждения получила палубная надстройка. Кроме того, повреждены строения и инфраструктура нефтеналивного терминала. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко описал повреждения как «незначительные».

В порту Туапсе произошло как минимум три пожара, сообщил телеграм-канал Astra, ссылаясь на фото и видео очевидцев. По данным издания, два возгорания возникли на глубоководном причальном комплексе ООО «РН-Морской терминал Туапсе», третий — на нефтеналивном причале в районе Южного мола.

Помимо этого в Туапсе выбило стекла на железнодорожном вокзале, а в поселке Сосновый в 20 километрах от города обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный жилой дом, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В результате атаки никто не пострадал.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 ноября силы ПВО перехватили или сбили 164 украинских беспилотника, около трети из них — на Кубани или рядом: 39 аппаратов уничтожили над Черным морем, 32 — непосредственно над Краснодарским краем.

Источник «Украинской правды» в Службе безопасности Украины утверждает, что беспилотники СБУ поразили танкер и инфраструктуру порта в Туапсе. По словам собеседника издания, в результате попадания пяти беспилотников загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных . Повреждения получили портовые здания, отметил собеседник издания.

В порту Туапсе находятся нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть», одного из крупнейших экспортеров российской нефти.

Также в ночь на 2 ноября военные Украины атаковали беспилотниками пять электроподстанций в регионах России, сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадьяр»). Как утверждает украинский телеграм-канал Exelinova+, объекты энергетики поразили в Курской, Липецкой, Орловской областях, а также в аннексированном Алчевске в ЛНР. Кроме того, как сообщается, в аннексированном Крыму атакован объект военной инфраструктуры.

В Генеральном штабе Украины на момент публикации эти данные не комментировали.

Война глазами читателей «Медузы»

Мария. Когда началась война, у меня на руках была двухмесячная дочь. Гормоны после родов еще не отпустили, и я воспринимала и без того шокирующие новости о вторжении и убийствах людей крайне остро. Прошло уже больше трех лет, гормоны поутихли, но мысли не отпустили.

Как мать я просто в жизни не пойму, как можно испытать столько мук в родах, столько переживаний о ребенке прожить, столько ночей не спать, носиться с ним по больницам, а потом просто взять — и с гордостью отправить его на войну.

Я не могу понять, в какой момент жизнь человека по мере его взросления перестает быть бесценной? Почему сначала ребенку все в рот заглядывают, обучают, кормят, одевают, а потом спокойно отдают на растерзание, потому что какой-то мужик сказал, что так нужно?

Надеюсь лишь на то, что конец этой трагедии наступит скоро, и будет таким же счастливым, как у «Тараканища» Чуковского. Перечитайте, это же про нас.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Что происходило накануне

Война Тысяча триста сорок седьмой день. Спецназ ГУР высадился в Покровске. Минобороны РФ утверждает, что украинский вертолетный десант уничтожен

Что происходило накануне

Война Тысяча триста сорок седьмой день. Спецназ ГУР высадился в Покровске. Минобороны РФ утверждает, что украинский вертолетный десант уничтожен