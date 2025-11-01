Война Тысяча триста сорок седьмой день. Спецназ ГУР высадился в Покровске. Минобороны РФ утверждает, что украинский вертолетный десант уничтожен

Украинские артиллеристы ведут огонь из гаубицы по российским войскам в районе Покровска, 15 октября 2025 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Украина

Главное управление разведки Минобороны Украины проводит военную операцию в городе Покровск Донецкой области, находящемся в осаде российских войск, сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на источник в 7-м корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ пишет, что украинские спецназовцы несколько дней назад высадились в Покровске на вертолете Black Hawk в рамках операции, которая осложнялась активностью российских беспилотников.

«Операция демонстрирует, как Украина борется за стабилизацию ситуации в стратегически важном городе после того, как в этом месяце многочисленные российские войска прорвали его оборону», — отмечает агентство.

Корреспондент The Economist Оливер Кэрролл опубликовал в соцсети Х видео предполагаемой высадки десанта ГУР в Покровске. «Украинская военная разведка проводит дерзкое контрнаступление под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические линии», — написал журналист. Он добавил, что ему не удалось самостоятельно верифицировать видео. Независимые OSINT-исследователи геолоцировали снимки (1,2) на северо-западной окраине Покровска, в районе, где в последние недели зафиксированы передвижения российских штурмовиков.

Издания «Суспiльне» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники в ВСУ подтвердили информацию о контратаке и подлинность опубликованных видео. По словам собеседников журналистов, штурмовики ГУР вошли в районы Покровска, которые считаются стратегически важными для украинской логистики и которые уже объявило захваченными Минобороны РФ.

По данным украинских и западных СМИ, операцией на месте лично руководит глава ГУР Кирилл Буданов. Накануне журналисты отметили, что тот не присутствовал на заседании с силовиками и военными в офисе президента Украины.

Официально власти Украины не комментировали операцию в Покровске. Неофициально военные, а также данные украинского OSINT-проекта Deep State, близкого к Генштабу ВСУ, свидетельствуют, что ситуация в Покровске сильно не изменилась.

«Не путайте тактические действия подразделений ГУР с контрнаступательными действиями подразделений и соединений оперативного характера; потому что по СМИ уже понесли победу, что ВСУ наступают в Покровске и т. д. Без сомнения, бойцы ГУР — красавцы, провели внезапную и довольно успешную высадку, но это если вести разговор в контексте действий именно этих подразделений. В то же время не скажу, что глобально обстановка на направлении претерпела изменения с момента проведения этой операции. Общие контуры в оперативном масштабе остались такими же», — написал украинский военный с позывным «Алекс» в телеграм-канале «Офiцер».

Минобороны РФ днем 1 ноября отчиталось о том, что пресекло высадку вертолета группы спецназа ГУР на северо-западной окраине Покровска. «Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Это заявление не соответствует действительности, сообщил вскоре источник «Украинской правды» в военной разведке Украины. «Эта информация столь же лживая, как и доклад Герасимова Путину несколько дней назад, что Покровск окружен», — заявил собеседник журналистов. По его словам, стабилизационные действия под руководством главы ГУР Кирилла Буданова в определенном районе Покровска продолжаются.

Война глазами читателей «Медузы»

Сильвестр (Украина → Испания). Я украинец, и встретил начало войны в Киеве. Изначально было огромное желание воевать, защищать свой дом. Ну знаете, как всех нас учили в детстве: мужчина — это воин, защитник. И вообще, огромная честь умереть за родину.

К счастью, жена меня отговорила. Тем не менее, я помогал силам обороны Украины, я донатил огромные суммы, возил лекарства, Я потратил то, что было отложено на строительство дома. Логика простая — если Россия захватит мою землю, я уже ничего там не построю.

Но со временем настрой изменился, ведь для большинства забронированных патриотов я — «ухылянт». И плевать бы мне на них, но со временем стали пропадать друзья. С утра ты выезжаешь на работу, а вечером оказываешься уже в учебке. У меня друг пошел забрать ребенка в садик и вышел на связь через несколько дней, из учебки.

Получается, ночью на тебя летят российские ракеты, а днем тебя пытаются схватить украинские ТЦК. Я перестал выходить из дома, а вскоре нашел вариант и выехал. И опять же, первое время в эмиграции, я старался помогать ВСУ, но в новогоднем обращении 2024 года Зеленский сказал прямо: ты либо гражданин, либо эмигрант, а после этого повысили налоги и военный сбор. И тут я решил — хватит, я эмигрант. Разбирайтесь сами. И жить стало проще, прошла ненависть к россиянам — и тем, которые выехали, и тем, которые остались. Ты не служишь, не убиваешь украинцев, не поддерживаешь — ну и все, у меня нет с тобой проблем.

И сейчас морально трудно понять, кто я. Я ненавижу ТЦК и чиновников, но желаю победы ВСУ. Я не считаю Зеленского мразью, но вижу, как его ставленники вместо укреплений строят клумбы в прифронтовых городах. Я не желаю зла россиянам, но радуюсь, когда они сидят в подвалах при ударах ВСУ.

Живите, берегите свою семью, не воюйте ни за кого.

Война Тысяча триста сорок шестой день. Украина впервые выдала российского военного за границу — чтобы его судили за военные преступления

