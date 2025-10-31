Последствия удара армии РФ по Запорожью. 30 октября 2025 года Oleg Movchaniuk / EPA / Scanpix / LETA

Украина

Украина передала Литве российского военнослужащего для уголовного преследования за военные преступления. Как заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, это первый случай такой экстрадиции с начала полномасштабной войны.

Речь идет о старшем матросе военной полиции (его имя не называется), которого ВСУ взяли в плен на запорожском направлении. По данным украинской прокуратуры, россиянин был причастен к незаконным задержаниям, пыткам и жестокому обращению с гражданскими и военнопленными.

Одной из жертв предполагаемых преступлений военнослужащего был гражданин Литвы (кем он был — мирным жителем или участником боевых действий, не уточняется). В Литве россиянину были выдвинуты обвинения в военных преступлениях, пытках и нарушении Женевских конвенций. Ему грозит пожизненное заключение.

Как заявил Кравченко, Вильнюсский окружной суд уже арестовал подозреваемого на три месяца.

«Это исторический и важный прецедент для всей системы международного правосудия. Это не просто юридическое действие, а четкий сигнал каждому военному преступнику: вы не сможете скрыться от ответственности ни в одной стране свободного мира», — заявил генпрокурор Украины.

Мир

Украина, Евросоюз и США совместно разрабатывают проект плана по завершению войны. Это будет единый документ, а не несколько разных проектов от разных союзников, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«В медиа сейчас много сообщений об альтернативных планах, мол, у США — один, в ЕС — другой, у отдельных стран — еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более, нет планов, из которых выбирает кто-то другой», — сказал чиновник.

По словам Ермака, по некоторым формулировкам есть «рабочие дискуссии», но все их участники находятся в непрерывной коммуникации. «Речь идет о поиске синергии — Украины, ЕС, США, других партнеров. Конечно, участие США является принципиальным», — сказал он.

Ермак также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и лидеры стран Европы считают, что условием начала переговоров должно быть прекращение огня по линии соприкосновения.

Агентство Bloomberg 21 октября со ссылкой на источники писало, что Украина и Евросоюз вместе работают над планом мирного урегулирования из 12 пунктов. План предполагал прекращение огня, возвращение депортированных детей в Украину и обмен военнопленными. Затем, согласно плану, Киев и Москва начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, а санкции против России будут постепенно смягчены. Замороженные активы российского Центробанка будут возвращены, когда Москва согласится участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

По данным Bloomberg, руководство подготовкой плана возьмет на себя специально созданная комиссия, возглавляемая президентом США Дональдом Трампом. Официальных подтверждений этого из Вашингтона не поступало.

Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября заявил, что Китай «поможет» в реализации его мирных инициатив. В Пекине это не комментировали.

В Москве ранее неоднократно заявляли, что РФ не намерена прекращать огонь для участия в переговорах, — и предлагали вести их во время боевых действий. По данным многочисленных источников СМИ, именно это стало причиной срыва анонсированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, так как президент США требует от России прекращения огня.

Война глазами читателей «Медузы»

Александр (Украина). Я украинец, живущий за рубежом. Уехал до начала большой войны. После вторжения, буквально по краю фазы «нет хороших русских», пришел к пониманию, что не делить все на черное и белое — во многом привилегия мирного времени. И что этой привилегией надо пользоваться, раз она мне доступна.

Написать вам меня побудило письмо читательницы, которое начинается с «Я хреновая русская в глазах миллионов украинцев и, наверное, жителей половины Земли». Оно очень сильно тронуло своей искренностью. И еще горечью, которой письмо буквально пропитано. Возможно, это прозвучит наивно, но я хочу поблагодарить за эту искренность. И сказать, что я чувствую вашу горечь. Не думаю, что слова сильно помогут, но если бы я мог вас обнять — я бы обнял.

