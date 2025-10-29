Война Тысяча триста сорок четвертый день. В Германии и Польше недовольны беженцами из Украины (их все больше). Недавно украинские власти разрешили уезжать мужчинам до 22 лет

Берлин. Акция в поддержку Украины напротив посольства России. 25 октября 2025 года Michael Kuenne / PRESSCOV / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В Германии и Польше растет недовольство из-за украинских беженцев

В Германии и Польше, где больше всего украинских беженцев, растет недовольство из-за резкого увеличения числа молодых украинских мужчин, которые приезжают в эти страны в связи со смягчением правил выезда из Украины, пишет издание Politico.

Политики в Германии и Польше — в первую очередь, крайне правые, но также и консервативные центристы, — начали говорить о необходимости ограничений для въезда украинцев. В правящей в Германии партии ХДС канцлера Фридриха Мерца некоторые считают, что в ближайшее время общественная поддержка Украины может ослабнуть, если мигранты будут приезжать в Германию, чтобы не попасть на фронт.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии, вместо того чтобы защищать свою страну», — заявил Politico влиятельный член ХДС Юрген Хардт. «Польша не может по-прежнему быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну, и обременять польских налогоплательщиков расходами из-за их дезертирства», — заявили изданию в крайне правой партии «Конфедерация».

Власти Украины в конце августа разрешили свободный выезд за границу и возвращение в страну молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Это резко увеличило число людей, которые приезжают в Польшу и Германию.

В Польшу с начала 2025 года до конца августа въехали 45,3 тысячи мужчин из Украины. За два следующих месяца в страну въехали уже 98,5 тысячи молодых украинцев в возрасте до 22 лет. В Германии рост оказался еще более значительным: если в середине августа в страну за неделю в среднем въезжали 19 молодых мужчин, то в октябре — более полутора тысяч.

Германия и Польша с начала полномасштабной войны России с Украиной приняли наибольшее число украинских беженцев из всех стран ЕС. Около 1,2 миллиона украинцев живут в Германии, почти миллион — в Польше. Это составляет более половины всех граждан Украины, имеющих статус беженца в ЕС.

Правые партии в Европе все активнее критикуют систему помощи украинцам, заявляя, что они получают слишком много социальных льгот и недостаточно активно пытаются найти работу. В Германии социальные выплаты получают почти полмиллиона граждан Украины трудоспособного возраста. Правительство Фридриха Мерца, которое находится под давлением ультраправой партии «Альтернатива для Германии», лидирующей в соцопросах, начало работу над законопроектом, который ограничит эти выплаты.

В Украине с начала полномасштабного вторжения России действует военное положение. Там объявлена всеобщая мобилизация. С февраля 2022 года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имели права покидать страну. Смягчение правил в августе, когда выезд разрешили мужчинам в возрасте до 22 лет, власти объясняли тем, что новая норма мотивирует молодых людей получать образование в Украине, а не уезжать оттуда еще в подростковом возрасте. Помимо этого, призывной возраст в Украине начинается только с 25 лет.

Япония не собирается сокращать импорт российских энергоносителей

Япония в ближайшее время не намерена отказываться от покупки нефти и газа из РФ, несмотря на активные призывы США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, вопрос об этом был поднят вчера на встрече президента США Дональда Трампа и премьера Японии Санаэ Такаичи. Такаичи, заявили источники, во время встречи попросила Трампа с пониманием относиться к потребностям Японии.

Доля российского сжиженного газа составляет 9% от всего японского импорта. Крупные японские компании Mitsui и Mutsubichi владеют долями в газопроводе «Сахалин-2».

США несколько дней назад ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». После этого Вашингтон призвал своих азиатских союзников присоединиться к санкциям.

Наибольшая часть экспорта российских энергоносителей приходится на Китай и Индию. Из-за американских санкций индийские компании стали приостанавливать свои контракты, ожидая дополнительных разъяснений от правительства страны. Руководство государственной компании Indian Oil, в свою очередь, подчеркнуло, что на нефть из России как на продукт никаких ограничений нет — и заявило о намерении продолжать закупки.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимная читательница (Россия). Как интересно получается. Я хреновая русская в глазах миллионов украинцев и, наверное, жителей половины Земли. Но в новостях того же «Дождя» я узнаю, что ЕС является главным покупателем газа из РФ. А хреновая все равно я, я спонсирую войну.

Чувство вины и стыда внутри зашкаливает и заставляет не отвечать на вопрос «Where are you from?» где-то не в РФ. Мило улыбаюсь, а мысленно чуть ли не ощущаю себя преступницей и готова морально выслушать, что я живу в Мордоре, что я ничего не делала, чтобы не допустить это все, что происходит в Украине.

Да, мне стыдно. Уехать? Куда? Кому я нужна? Меня ждут в Европе? Меня примут по какой-то программе для иммигрантов? Нет, я никому там не нужна с двумя детьми, не с той профессией, с не очень таким знанием иностранного языка.

Хочу ли я извиниться перед всеми украинцами? Очень. Только им это не поможет. Мне, наверное, тоже. За окном осень. Я сижу в теплой квартире и с ужасом представляю, как люди в Украине остаются в разрушенных домах, без тепла, теряют близких. Перед каждым бы просила прощения. Но погибших не вернуть. Я не могу представить и в кошмарном сне, что испытывают люди, потерявшие своих детей. Они ведь тоже, считай, как умерли. Как с этим жить дальше мамам и папам, я не представляю, и мне страшно узнать это чувство. Боже…

У нас бывают ночью взрывы, сбивают беспилоты над жилыми домами, они падают во дворы, иногда попадают в жилые дома. Самое главное, чтобы они не попали в военные заводы (сарказм). Это главное для вояк.

Военные. Я их ненавижу, презираю, смотрю в их лица, они мразоты. Вижу военные машины и желаю им не доехать до пункта назначения. Для меня они оккупанты, наемники. Мне не жалко их гибели, мне только жаль их детей, которым долбят, что их папаши герои. Наверное, именно их я считаю виновниками того, что в итоге произошло. У них было в руках оружие, офицеры знали, что будут смерти и разрушения. Многие из них уже видели войны. И все равно их язык был в жопе. Они предали себя и своих сограждан.

Пропаганда. О, люди, как вы ее недооцениваете. Могли бы вы представить, что моя свекровь, которая родилась в 35 километрах от границы с Польшей в Западной Украине, имея родню исключительно «западенцев», будет мне говорить в споре за войну, что она русская. В ответ я только и смогла ей сказать, что тогда я буду украинской, раз вы отказываетесь от своих корней. Но я ведь все еще хреновая для Украины.

Простите, меня, люди Украины! Но прощения нет, ведь я гражданин РФ. Прошу прощения, но сама себя я не могу простить, что родилась здесь.

«Медуза»