Индийские компании поставили на паузу закупки российской нефти

Многие крупные нефтеперерабатывающие заводы в Индии приостановили новые заказы на поставки российской нефти после введения американских санкций против «Роснефти» и «Лукойла», пишет Reuters. Как отмечает агентство, компании ждут разъяснений от правительства и поставщиков по поводу легальности продолжения поставок.

Руководство государственной компании Indian Oil, в свою очередь, сегодня объявило, что продолжит закупки, так как сама по себе нефть под санкциями не находится. «Российская нефть не запрещена. Под санкциями находятся конкретные компании и суда. Если кто-нибудь обратится ко мне из компании, не находящейся под санкциями, и отгрузка будет осуществляться, я продолжу ее покупать», — заявил финансовый директор Indian Oil Ануж Джайн.

Многие компании, в том числе и сама Indian Oil, временно покрывают свои потребности через спотовый рынок, сообщили источники Reuters. «Нам нужно убедиться, что поставки не связаны с подсанкционными лицами, иначе банки не будут проводить платежи», — сказал один из собеседников агентства.

Индия наряду с Китаем является крупнейшим покупателем российской нефти. На индийские компании приходится более 40% общего нефтяного экспорта России. Индия резко увеличила закупки российской нефти после начала полномасштабной войны России с Украиной.

Администрация Дональда Трампа уже несколько месяцев оказывает давление на власти Индии с целью заставить их отказаться от закупки российской нефти. В августе Трамп ввел для Индии дополнительные пошлины в 25% за покупку российских энергоносителей.

С тех пор президент США несколько раз заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал прекратить закупки, однако в Индии этого не подтверждали. 20 октября Трамп предупредил, что Индии «придется продолжать платить огромные тарифы» на свои экспортные товары в США до тех пор, пока она не прекратит покупать нефть у России.

Принят закон о «вечном» призыве

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о круглогодичном призыве в армию.

Теперь военкоматы смогут рассылать призывникам повестки, проводить медицинские освидетельствования и выносить решения о призыве в течение всего года. Непосредственно отправлять новобранцев в армию будут в течение двух периодов — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Новый закон также уточняет порядок рассылки электронных повесток: теперь срок от выдачи повестки до назначенной в ней даты явки в военкомат не должен превышать 30 дней.

Авторы законопроекта заявляли, что он направлен на «разгрузку» военкоматов.

С начала войны российские власти неоднократно ужесточали законодательство в области призыва на военную службу. Максимальный призывной возраст был повышен с 27 до 30 лет, а военкоматы получили возможность рассылать повестки электронно — и такая повестка автоматически стала считаться врученной. Призывники, не явившиеся по повестке, были поражены в правах — теперь им запрещен выезд за границу, управление автомобилем и сделки с недвижимостью.

Владимир (Екатеринбург). Я привык. Сначала был 2022 год с эмиграцией. Путешествовали по разным странам (работаю удаленно), пытались присмотреться, где мы хотим жить. В итоге с женой пришли к одному выводу, что хотим жить в России, что бы ни случилось — это моя страна, я несу ответственность за то, что она творит, и если мне суждено оказаться в тюрьме за свои взгляды, так тому и быть.

Сейчас я, что называется, во «внутренней эмиграции» — безрассудно с табличкой «Нет войне» на улице не стою, но и войну не поддерживаю. За прошедшие с войны почти четыре (кошмар!!!) года, успел разочароваться во всех, ком можно — от так называемой западной коалиции, до руководства Украины и уехавших.

Загадывать, когда кончится война, перестал — 2025 год убил веру окончательно. Но следующая точка надежды [на прекращение войны] — когда Путин уже захватит оставшуюся часть Донецкой области. Ведь тогда будут выполнены и можно будет объявить о «победе». Поэтому, как ни странно, смотря на таблицу в deepstate с продвижением ВС РФ, ловлю себя на мысли, что в этом есть и что-то позитивное. Простите, сам в шоке от себя.

