Война Тысяча триста сорок второй день. Трамп говорит, что Путину следует завершить войну, а не испытывать новые ракеты. В Белгородской области ВСУ выводят из строя плотину

Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате удара беспилотников, 27 октября 2025 года Александр Ермоченко / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Трамп советует Путину заняться завершением войны в Украине, а не испытанием ракеты «Буревестник»

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой. О создании этой ракеты Путин рассказал в 2018 году, а последнее ее «успешное испытание» (опять же, со слов Путина) прошло два года назад — в октябре 2023-го. Нынешнее заявление Путина, которое он сделал в военной форме на совещании в Генштабе, в иностранных медиа называют сигналом Западу и в особенности — Дональду Трампу.

Президент США ответил на это заявление утром следующего дня, напомнив, что у США есть «лучшая в мире» атомная подводная лодка, размещенная «прямо у берегов» России. «Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка. <…> Я не считают уместным то, что заявляет Путин. Ему бы следовало завершить войну, которая должна была продлиться неделю, а идет уже четыре года. Вот чем ему стоит заняться, а не испытаниями ракеты», — сказал Трамп.

Послание Путина, как отмечает Reuters, заключается в том, что Россия остается глобальным военным конкурентом США — особенно в области ядерного оружия. Некоторые исследователи, впрочем, считают, что объявление о «Буревестнике» следует рассматривать не столько в контексте событий в Украине, сколько в связи с предложением Москвы продлить действие договора СНВ — последнего оставшегося соглашения по контролю над вооружениями между Россией и США.

О том, чтобы США получили это послание, в частности, позаботился спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который за два дня до этого приехал в Вашингтон для переговоров с командой Трампа. Он сообщил, что экономика России, несмотря на санкции, «находится в хорошем состоянии», и рассказал, что уже «успел донести» до американцев информацию о встрече Путина с Генштабом и об испытаниях «Буревестника».

Заявления Дмитриева в администрации Трампа никак не комментировали и об итогах встреч с ним не сообщали, а министр финансов США Скотт Бессент назвал спецпредставителя Путина «российским пропагандистом». Ведущая CBS News Маргарет Бреннан спросила Бессента, действительно ли американские санкции не повлияют на российскую экономику, как говорил Дмитриев. «Маргарет, вы правда собираетесь публиковать то, что говорит российский пропагандист? Что еще он может сказать?» — ответил ей Бессент.

В Кремле, отвечая на вопросы журналистов об испытаниях «Буревестника», пояснили, что Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности на фоне «милитаристского настроя» — особенно со стороны европейцев. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в испытаниях ракеты «Буревестник» «нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном» — тем более что «отношения эти находятся на минимальном уровне».

Россия, возможно, готовит новые испытания «Буревестника» — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Прошлые (предполагаемые) испытания привели к гибели людей и выбросу радиоактивных веществ

Россия, возможно, готовит новые испытания «Буревестника» — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Прошлые (предполагаемые) испытания привели к гибели людей и выбросу радиоактивных веществ

На плотине Белгородского водохранилища ввели режим чрезвычайной ситуации после ударов ВСУ

Удары по плотине Белгородского водохранилища ВСУ начали наносить в пятницу, 24 октября — как утверждали некоторые российские провоенные телеграм-каналы, ракетами GMLRS, выпущенными из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате первых ударов было повреждено несколько зданий с оборудованием и механизмы одного из шлюзов.

В субботу, 25 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что в результате удара ВСУ повреждена плотина. Он предупредил об угрозе подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и предложил местным жителям выехать в пункты временного размещения в Белгороде. На следующий день губернатор сообщил, что в зоне риска вода частично затопила «только чуть более 10 частных огородов», а жилье не подтоплено. В местных пабликах в то же время сообщали, что после ударов вода из водохранилища стала стремительно убывать, а в селах ниже по течению началось подтопление.

Удары по плотине подтвердил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр». «Белгородское водохранилище сегодня дало трещину», — написал он 26 октября. По его словам, «визит нанесли птицы из 1-го отдельного Центра сил беспилотных систем», а операция «получила название: „Дамба, ну ты держись, если что!“».

В понедельник, 27 октября, Гладков назвал ситуацию на Белгородском водохранилище «стабильной». «Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — добавил он. Однако в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов заявили, что после ударов ВСУ повреждения плотины привели к снижению уровня воды на один метр. В ведомстве добавили, что на сооружении объявлена чрезвычайная ситуация и идут восстановительные работы.

Украина

Зеленский рассказал, что Украина и ЕС в течение 7–10 дней подготовят план прекращения огня (но Путин вряд ли его примет)

Владимир Зеленский дал интервью изданию Axios, в котором рассказал о подготовке плана прекращения огня совместно с Великобританией и лидерами ЕС.

По словам Зеленского, выдвинуть план, «аналогичный плану Трампа в Газе», предложил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Этот документ должен быть кратким, «без лишних деталей», добавил президент Украины: «Несколько быстрых пунктов. Что-то вроде плана прекращения огня. Мы решили, что будем работать над ним в течение следующей недели или десяти дней». Других подробностей Зеленский не раскрыл, но добавил, что к готовности Путина принять какой-либо мирный план относится «скептически».

Планы Путина, как рассказал Зеленский, предполагали, что Россия полностью оккупирует Донбасс к 15 октября — так, по данным украинской разведки, российский президент заявил своим союзникам. Однако этого не произошло. «Россия не может этого сделать. У него не хватает людей. Его боеспособные батальоны уничтожены. Сегодня на фронте мы в основном стоим там же, где и последние два-три месяца», — сказал Зеленский. По его словам, он сказал об этом Трампу на встрече, и американская разведка подтверждает: «Сейчас на поле боя никто не побеждает».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Роман. Сложно было даже представить в перспективе своей жизни возможность войны. Казалось, после такого тяжелого опыта прошлого века война попросту невозможна. Что человечество не то что не будет повторять такой экзистенциальный ужас, а вообще — не может, даже если захочет. Больше не способно. Это недопустимо, и все это понимают.

Но это не так. Война не просто идет. Она романтизируется. Более того — ее хотят. Такие же люди. Со своими желаниями, целями, взглядами. Своим пониманием, что хорошо, что плохо. Но видимо, без ценности своей жизни. Иначе массовые убийства не оправдать.

Самым тяжелым для моей психики стало отложенное осознание, что многие в России поддерживают войну. С самим ее фактом пришлось считаться, это та реальность, в которой мы все живем и адаптируемся. Но принять для себя то, что войну оправдывает большинство, прикрываясь абсурдными причинами, не получается. Это полностью перевернуло ошибочное представление о моей стране и о людях, которые там живут. И я не знаю, как это приму в будущем, когда все закончится.

Я пытаюсь представить себе образ мысли человека, поддерживающего войну. Деконструировать его нравственность и попытаться уложить для себя — почему это возможно в его голове и почему невозможно в моей. Как выстроена его нравственная система, позволяющая отдать своего ребенка на лишение частей тела, либо жизни, во благо государства. Того самого, что неприкрыто поделило всех на «страну господ, страну рабов».

И мне кажется есть ключевая эмоция, затмевающая их разум, необъяснимая для самих себя, но понятная извне. Это ресентимент — обида. И война, в этом смысле, оказалось прекрасным решением. Для одних (господ) выход накопленной злости и затаенной обиды, что их не хотели принимать в цивилизованный мир, для других (подданных) ощущение себя причастным к чему-то большему, чем они сами. Ведь если твоя жизнь не представляет ни содержания, ни ценности для себя, то как она будет иметь ценность для других.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Война Тысяча триста сорок первый день. Россия вторую ночь подряд обстреливает Киев. В Белгороде и области 16 человек пострадали от украинских ударов

Война Тысяча триста сорок первый день. Россия вторую ночь подряд обстреливает Киев. В Белгороде и области 16 человек пострадали от украинских ударов