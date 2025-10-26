Война Тысяча триста сорок первый день. Россия вторую ночь подряд обстреливает Киев. В Белгороде и области 16 человек пострадали от украинских ударов

Поврежденный автомобиль во дворе дома на месте российского удара по Киеву в ночь на 25 октября 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Украина

Россия вторую ночь подряд наносит удары по Киеву, в столице Украины трое погибших и более 30 пострадавших

Киев вторую ночь подряд подвергается атаке со стороны России. В результате падения обломков беспилотника на жилую девятиэтажку в Деснянском районе столицы на втором этаже дома начался пожар. Погибли три человека. По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, двое погибших — 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, третий пока не опознан.

Пострадали еще 33 человека, восемь из них госпитализированы. В их числе трое детей, уточнил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, самому младшему из пострадавших четыре года.

Двор жилого дома, пострадавшего от удара российского беспилотника, 26 октября 2025 года Andriy Zhyhaylo / Oboz.ua / Global Images Ukraine / Getty Images

Квартира в поврежденном ударом доме в Киеве, 26 октября 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA Местная жительница во дворе дома, пострадавшего от российского удара, 26 октября 2025 года Andrii Khodkov / Apostrophe / Global Images Ukraine / Getty Images

Разбор завалов на месте российского удара в Киеве, 26 октября 2025 года Vitalii Nosach / Global Images Ukraine / Getty Images

Разрушенный в результате удара жилой дом в Киеве, 26 октября 2025 года Vitalii Nosach / Global Images Ukraine / Getty Images

Повреждения также есть в Оболонском районе Киева, где обломки дрона упали на 16-этажный жилой дом. О пострадавших не сообщается.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия запустила по Украине 101 ударный беспилотник, из них около 60 были «Шахедами», остальные — «Герберами» и дронами-имитаторами; 90 беспилотников были сбиты или подавлены.

На этой неделе столица Украины была атакована трижды — в ночь на 22 и на 25 октября российские войска запускали по Киеву ракеты и дроны, в ночь на 26 октября — только беспилотники. В результате этих атак погибли не менее семи человек, еще десятки мирных жителей пострадали.

Российские войска нанесли удар по 10 областям Украины Погибли не менее семи человек, в том числе двое детей. В большинстве регионов — аварийные отключения света

Российские войска нанесли удар по 10 областям Украины Погибли не менее семи человек, в том числе двое детей. В большинстве регионов — аварийные отключения света

Владимир Зеленский, комментируя сегодняшнюю атаку, заявил, что за прошедшую неделю Россия применила почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов. «Каждый удар России — это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян», — написал Зеленский.

Россия

В поселке под Белгородом 10 человек ранены в результате украинского удара, в самом городе еще трое пострадали при атаке дрона

В поселке Маслова Пристань, который находится примерно в 20 километрах к юго-востоку от Белгорода и в 30 километрах от украинской границы, 10 человек получили ранения в результате украинского удара, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Чем был нанесен удар, он не уточнил.

Также украинские беспилотники атаковали Белгород, пострадали три человека. Двое мирных жителей получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, а боец подразделения «Орлан» был ранен при отражении атаки дрона, уточнил Гладков. В двух жилых многоэтажках, по его словам, есть повреждения квартир.

Еще три человека пострадали в селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки дрона. В числе пострадавших — 14-летний мальчик.

США

Госдепартамент США и ЦРУ разошлись в оценке намерений Путина относительно мира в Украине, рассказала WSJ

В начале 2025 года, когда Дональд Трамп только вступил в должность президента, во внутреннем разведывательном агентстве Госдепартамента США оценили намерения Путина относительно Украины — и усомнились в том, что он готов вести переговоры о завершении войны, рассказали источники The Wall Street Journal. Это разошлось с оценкой ЦРУ, которая была гораздо «более оптимистичной».

С самого начала работы администрации Трампа чиновники неоднократно запрашивали у разведки доклады по украинскому вопросу, чтобы определить цели Путина в Украине. По словам собеседников WSJ, аналитики ЦРУ в ответ на эти запросы подготовили оценки, согласно которым Трамп мог бы найти возможности для переговоров с Путиным. Двое бывших чиновников говорят, что эти оценки «порой отличались чрезмерным оптимизмом».

Выводы аналитиков Бюро разведки и исследований Госдепартамента (INR) были другими — они изложили их в докладах и на брифингах за несколько месяцев до августовской встречи Трампа и Путина в Анкоридже. Весной один из руководителей Госдепартамента заявил аналитикам, что их несогласие с официальной линией «подрывает доверие к Бюро разведки и исследований» среди представителей администрации, говорят два источника WSJ.

В июле трое аналитиков, работавших в подразделении INR по России и Евразии, были уволены. Еще один подал в отставку. Представитель Госдепартамента объяснил это реорганизацией и добавил, что аналитиков из подразделения по России и Евразии не увольняли «целенаправленно», а офис продолжает выполнять важную аналитическую работу.

В итоге переговорный процесс после встречи Трампа и Путина на Аляске по сути зашел в тупик. В середине октября президент США провел очередной телефонный разговор с Путиным и договорился о личной встрече в Будапеште, но позже эту встречу отменил, пояснив, что не хочет терять время, пока не будет знать, что заключение мирного соглашения действительно возможно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «украинцы не хотят переговорного процесса». «Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально заходится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы [в переговорах]» , — сказал Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «Интерфаксу»).

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анна (Москва → Нью-Йорк). Скажу непопулярное и недостойное, но, может быть, у кого-то отзовется: я к войне привыкла. Редко читаю эти письма, пролистываю сводки и статьи, не слежу за событиями. Я подозреваю, что это защитная реакция, но не хочу оправдываться. Это отвратительно и подло. Как можно не думать ежесекундно о страданиях и смерти, которые несет твоя страна? Как можно не посвящать всю свою жизнь помощи тем, кто страдает?

Скажу еще несимпатичное: больше всего я мучаюсь из-за того, что война лишила меня дома. Мне пришлось уехать. Но опять же, в какое сравнение это может идти с потерей дома из-за того, что он полностью разрушен? Или с потерей близких? Или с потерей жизни?

Я надеюсь на окончание войны, но не жду его. Я только иногда представляю, каким это окончание могло бы быть — в Украине и среди тех, кто против этой позорной войны. Были бы белые цветы и веселые лица, объятия, смех и много-много звонков: «Ты видел?», «Ты можешь себе такое представить?!» Но вместо этого еще долго будут смерть и слезы.

Я прошу прощения у всех, кто дочитал досюда. К войне нельзя привыкать, и мне стыдно. А еще я благодарю «Медузу» за то, что напоминает мне о войне каждый день. Может быть, это хоть чуть-чуть меня расшевеливает.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Война Тысяча триста сороковой день. Плотина под Белгородом повреждена украинскими ракетами, жителей просят эвакуироваться. ВС РФ атаковали Киев, погибли два человека

Война Тысяча триста сороковой день. Плотина под Белгородом повреждена украинскими ракетами, жителей просят эвакуироваться. ВС РФ атаковали Киев, погибли два человека