Российские войска нанесли удар по 10 областям Украины Погибли не менее шести человек, в том числе двое детей. В большинстве регионов ввели аварийные отключения света

Измаил, 22 октября 2025 года Ukrainian Emergency Service

Россия в ночь на 22 октября атаковала Украину ракетами и ударными беспилотниками.

В Киеве в результате атаки погибли два человека. Один из них — в Днепровском районе, где начался пожар в многоэтажном доме. Пострадали, по последним данным, 19 человек, в их числе пятеро детей. Девять пострадавших госпитализированы — это пять взрослых и четыре ребенка, уточнил мэр столицы Виталий Кличко. Повреждения зафиксированы и в других районах Киева — Печерском, Деснянском, Дарницком, Соломенском.

В Киевской области в Броварском районе погибли не менее четырех человек, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. Трое погибших, по его словам, в селе Погребы — это 38-летняя женщина, 12-летняя девочка и шестимесячный младенец. Еще один погибший — 38-летний мужчина.

В Запорожской области пострадали не менее 13 человек, в числе которых двое детей, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Повреждены 15 многоэтажек, частные дома и нежилые помещения.

В Одесской области в городе Измаил в результате атаки российских ударных беспилотников повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, возникли пожары, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Пострадавших, по его словам, нет.

В результате атак начались аварийные отключения света. В энергетической компании ДТЭК сообщили, что отключения введены в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях. В Минэнерго уточнили, что массированная ракетно-дроновая атака на энергетическую инфраструктуру привела к аварийным отключениям в большинстве регионов страны. В «Укрэнерго» добавили, что самой сложной ситуация остается в Сумской и Черниговской областях. «Укрзалізниця» сообщила, что в результате обстрела есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки на железной дороге. Некоторые поезда идут с задержками и измененными маршрутами.

Владимир Зеленский, комментируя удар по Украине, перечислил пострадавшие области — Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская.

«Еще одна ночь, доказывающая, что Россия не испытывает достаточного давления за затягивание войны», — написал Зеленский. Он добавил, что «российские слова о дипломатии ничего не означают», пока руководство России не испытывает «критических проблем». «А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и скоординированной дипломатией всех наших партнеров», — заявил президент Украины.