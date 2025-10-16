Война Тысяча триста тридцать первый день. Россия снова пытается оставить украинцев без света. Теперь она применяет новую тактику

Константиновка в Донецкой области — украинский город, который подвергается регулярным обстрелам. 14 октября 2025 года The 24th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / EPA / Scanpix / LETA

Украина

Россия «выбивает» энергетику Украины регион за регионом, используя при своих атаках новую тактику

Россия осенью 2025 года возобновила массированные атаки на украинскую энергетику — и грядущий отопительный сезон «при определенных сценариях» может оказаться более сложным, чем тяжелая зима 2022–2023 года, пишет «Украинская правда», опубликовавшая большой материал о ситуации в стране в преддверии холодов. Журналисты, поговорившие с источниками в энергетической отрасли, отмечают, что в этом сезоне тактика российских войск изменилась.

Целью российских атак «Украинская правда» называет создание дефицита электроэнергии в восточной части страны, где исторически потребление всегда было выше, и остановку перетока из западной части. «В итоге страна может оказаться в двух реальностях: дефицитный восток и профицитный запад, между которыми очень ослаблены „пересечения“», — пишут журналисты.

В отличие от зимы 2022–2023 года, сейчас Россия применяет не «ковровые бомбардировки» в разных частях Украины, а «выбивает» энергетику страны регион за регионом. На практике, как описывают журналисты, это выглядит так:

Сначала идут локальные атаки в прифронтовых регионах, где российские войска пытаются «уничтожать энергетическую систему целиком»: и местную генерацию энергии, и доставку через крупные подстанции, и распределение в городах через областные подстанции. Для ударов используются в основном дроны. В первую очередь речь идет о Сумской и Черниговской областях, менее интенсивно, но тоже регулярно обстреливаются Харьковская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.

Затем начинаются массированные удары по гидро- и тепловым электростанциям с использованием в том числе баллистики.

Вместе с этим Россия бьет и по газовой инфраструктуре, стремясь нарушить поставки топлива для генерации тепла. При этом, отмечает «Украинская правда», теперь Россия атакует энергетические объекты не большой волной одновременно, как раньше, а сериями по несколько дронов каждый час. Один из собеседников издания называет происходящее «войной инженеров», поскольку планировать атаки военным помогают российские энергетики, которые знают пробелы и слабые места украинской отрасли.

Противовоздушная оборона с массовыми атаками, в которых принимают участие, например, от 30 до 50 дронов, справляется не на сто процентов. Защитить энергетические объекты могли бы укрытия, и возводить их начали еще осенью 2022 года. Тогда команда бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова вместе с украинскими военными разработала трехуровневую систему защиты: мешки с песком на первом, бетонные и металлические закрывающие конструкции на втором и полное укрытие подстанции с засыпанием ее землей сверху — на третьем.

Однако последующие кадровые перестановки и разнообразные политические разногласия привели к уходу не только Кубракова и его команды, но и руководителя компании «Укрэнерго», которая тоже занималась строительством защитных сооружений. В итоге к весне 2024 года значительная часть укрытий для всех ключевых объектов была не готова.

Владимир Зеленский, по словам собеседника «Украинской правды», регулярно пытается добиться от энергетиков ответов на вопрос, кто за что отвечает, а от областных военных администраций — защиты своих подстанций. «Никто ничего, кроме Запорожской области, не делал», — говорит источник издания.

«Но самое страшное, что президент на этих ставках [главнокомандующего] просит хоть кого-то конкретно объяснить, кто какие объекты закрывает, на какие необходима дополнительная защита. А все просто опускают глаза и перебрасывают ответственность на кого-то другого», — рассказывает один из собеседников журналистов, знакомый с ситуацией.

Украинцам тем временем советуют готовиться к длительным отключениям электроэнергии. 16 октября, после очередной серии атак, в ходе которых Россия запустила по Украине более 350 дронов, к потребителям обратился председатель правления НАК Нафтогаз «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. «Обращаюсь с просьбой ко всем — по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение», — написал Корецкий. Представитель одной из государственных энергетических компаний говорит, что зима «точно будет дефицитной». «Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий „4×2“: четыре часа без света, два — со светом», — прогнозирует он.

Мир

Трамп хочет создать «фонд победы Украины» за счет пошлин для Китая

Дональд Трамп работает над созданием «фонда победы Украины», который будет финансироваться за счет новых пошлин для Китая, пишет The Telegraph.

План Трампа предусматривает введение пошлин в 500% на импорт из Китая и трату части вырученных денег на закупку оружия для украинской армии. Таким образом американский президент рассчитывает оказать максимальное экономическое давление на Владимира Путина, в отношении которого он все больше теряет терпение, пишет The Telegraph, называя это «существенным изменением позиции» Трампа.

Накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября, Трамп поручил своему министру финансов Скотту Бессенту обсудить план создания «фонда победы Украины» за счет пошлин с европейскими коллегами. «Президент Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы выступаем за введение — как бы это ни называлось — либо „тарифа на российскую нефть“ для Китая, либо „тарифа в пользу победы Украины“ для Китая», — сказал Бессент журналистам. Но европейские союзники, по его словам, должны быть готовы сделать то же самое.

Европейские правительства пока к санкциям за покупку российской нефти в отношении Китая готовы не были, и, по данным источников The Telegraph в Вашингтоне, ранее эта идея наталкивалась на препятствия со стороны ЕС. Однако поставку Украине дальнобойных ракет «Томагавк» (и их оплату) европейские лидеры «в целом» поддерживают.

США уже некоторое время пытаются давить на страны, которые продолжают закупать российскую нефть по цене выше установленного потолка. Основные покупатели такой нефти — это Индия и Китай. В начале августа Вашингтон ввел дополнительные ввозные пошлины в размере 25% на товары из Индии, а 15 октября Трамп заявил, что премьер-министр страны Нарендра Моди пообещал ему не покупать нефть у России. «Это большой шаг. Теперь мы собираемся заставить Китай сделать то же самое», — добавил президент США.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Майя (Нидерланды, ранее — Москва). Испытываю тоску и безнадежность. Изначально хотелось кричать, все всем объяснять, слать российским друзьям фотографии бомбежек. Теперь просто стараюсь меньше читать новости. Иногда картинки с родины вызывают недоумение. Сплошные рестораны и парки. Внутреннее ощущение тоски и недоумения.

Родственники из Украины тоже полны пессимизма. Не очень поддерживают Зеленского, очень хотят просто мира.

В мире много безумного. Израильско-палестинский конфликт кажется еще безнадежней для обеих сторон. Нахожу отдушину и радость в искусстве […].

