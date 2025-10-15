Трамп заявил, что Индия пообещала не покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему не покупать нефть у России. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, его слова приводит Reuters.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает [российскую] нефть. Сегодня он [премьер Индии Нарендра Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы собираемся заставить Китай сделать то же самое», — заявил американский президент.

В начале августа Трамп подписал указ о введении дополнительных ввозных пошлин на товары из Индии. Новые пошлины составили 25%. В обосновании указа Трамп отметил, что принял такое решение из-за того, что Индия продолжает покупать нефть у России. Незадолго до этого The New York Times и Reuters со ссылкой на источники писали, что Индия продолжит закупать нефть в России, несмотря на угрозы пошлинами и штрафами со стороны президента США.

Выступая в сентябре на Генассамблее ООН Трамп назвал Китай и Индию «основными спонсорами» продолжающейся войны в Украине, так как эти страны продолжают покупать российскую нефть.

США предлагали странам «Большой семерки» установить пошлины от 50 до 100% в отношении Китая и Индии за покупку российской нефти. Кроме того, Трамп призывал Евросоюз ввести пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для «усиления давления» на Россию, у которой эти страны покупают нефть.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб: «И по-разному его [ушерб] считают, некоторые говорят, что это будет до 9–10 миллиардов долларов, если откажется. А если не окажется — то будут введены санкции в виде высоких пошлин — и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?»