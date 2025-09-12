Bloomberg: США предложат «Большой семерке» создать механизм конфискации замороженных российских активов
США предложат странам «Большой семерки» (G7) разработать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжении документ с американским предложением.
Эти деньги предлагается использовать для финансирования обороны Украины. Речь идет о примерно 300 миллиардах долларов, большая часть из которых заморожена в Европе.
По словам источников Bloomberg, американские чиновники обсудили с европейскими коллегами идею постепенного изъятия замороженных активов, чтобы усилить давление на Москву с целью заставить ее продолжить переговоры о прекращении войны.
США также предлагают G7 установить пошлины от 50 до 100% в отношении Китая и Индии за покупку российской нефти, вводить санкции против российского «теневого флота» , запрет на страхование морских перевозок, а также санкции против организаций, поддерживающих российскую военную промышленность, и региональных банков. Предлагается также запретить предоставление услуг в сфере искусственного интеллекта и финтеха в особых экономических зонах РФ.
В странах Запада с начала полномасштабной российско-украинской войны заблокированы более 260 миллиардов евро активов России. Большая часть активов (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Страны ЕС неоднократно обсуждали возможность конфисковать замороженные активы России, но в итоге Евросоюз решил использовать прибыль от замороженных активов на помощь Украине.
В Кремле планы Запада конфисковать российские активы называли посягательством на государственную и частную собственность, а также противозаконными действиями.