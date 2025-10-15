Война Тысяча триста тридцатый день. Министры обороны стран НАТО обсудят, по каким правилам можно будет сбивать российские самолеты в воздушном пространстве альянса

Истребители F-18 на борту американского авианосца «Джеральд Форд» Federico Gambarini / picture alliance / Getty Images

В Брюсселе проходит саммит НАТО на уровне министров обороны. Ключевым вопросом для обсуждения на этой встрече станут воздушные угрозы со стороны России, а точнее — правила и протоколы, в соответствии с которыми могут быть атакованы самолеты, нарушающие воздушное пространство альянса, пишет The Telegraph.

Планируется разработать единый для всех стран НАТО набор принципов противодействия российской авиации. Как рассказал изданию Politico высокопоставленный дипломат альянса, несмотря на наличие общих инструкций, сейчас разные воздушные миссии НАТО «по-прежнему представляют собой лоскутное одеяло».

У НАТО нет общих четких правил реагирования в случае конкретных воздушных угроз — зачастую разные члены альянса действуют по разным правилам, принятым на национальном уровне. Например, пишет The Telegraph, в некоторых странах для того, чтобы предпринять какие-то действия, необходимо обязательное визуальное подтверждение наличия угрозы от пилотов собственных истребителей, в то время как в других достаточно просто данных с радаров.

Как отмечает The Telegraph, министры хотят определить набор параметров, при которых российские самолеты, нарушившие воздушное пространство альянса, будут считаться целями для уничтожения. Источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил, что ключевыми факторами, которые будут приниматься во внимание в каждом конкретном случае, будет траектория полета самолета и наличие оружия на борту.

Еще один высокопоставленный дипломат в разговоре с Politico подтвердил, что для создания унифицированных правил странам придется «избавиться от как можно большего числа национальных ограничений». «Мы все должны внимательно и критически оценить, сохраняют ли эти ограничения смысл», — отметил он.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, отвечая на вопросы журналистов перед началом встречи, подтвердил, что на ней будет обсуждаться, кто именно — военное руководство отдельных стран или офицеры НАТО — должны принимать решение о нанесении удара по российским целям. Он отметил, что речь идет не только о самолетах, но также о дронах и кораблях.

«У нас [в Бельгии] решение принимает офицер НАТО. Но есть страны со своими правилами — например, Польша, и многие другие. Это также вопрос суверенитета, поэтому обсуждение непростое», — добавил он.

Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, предостерег РФ от дальнейших действий, которые могут быть восприняты как провокация. «Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то сделать против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО», — заявил он.

В НАТО начали активно обсуждать защиту своих восточных границ после серии инцидентов с участием России. В ночь на 10 сентября около 20 беспилотников нарушили польское воздушное пространство, часть их них была сбита поднятыми на перехват истребителями. 19 сентября три российских МиГ-31 залетели в воздушное пространство Эстонии и пробыли там около 12 минут. В обоих случаях Польша и Эстония в рамках 4-й статьи Североатлантического договора запросили официальные консультации с партнерами по НАТО.

Помимо этих инцидентов в разных странах Европы все чаще стали обнаруживать неизвестные беспилотники возле стратегических объектов. За последние недели это происходило в Дании, Норвегии, Швеции, Германии, Франции. В нескольких случаях из-за дронов приходилось временно закрывать гражданские аэропорты.

Ольга. Я до сих пор помню свои эмоции в том феврале. Снимаются ковидные ограничения, открываются границы, появляется ощущение свободы и весны… а затем как обухом по голове новости о начале войны. Тогда я рыдала, постоянно мониторила новости, надеялась на скорое завершение.

Спустя три года мои эмоции не такие яркие, но мне все еще больно. Я не верю в скорое завершение войны, не верю в справедливость, не верю в Запад. Но я продолжаю верить в человечность, верить в людей. Мне никогда не хватит храбрости на борьбу с системой, но я все еще могу сама не скатываться в слепую ненависть.

Я забочусь о себе, развиваюсь в своей профессии (я врач), строю планы на будущее в современных реалиях. А также стараюсь подарить немного добра, любви и заботы каждому человеку, который встречается на моем пути. Менять мир вокруг себя, бережно и тепло относиться к окружающим — это все, что я могу делать сейчас.

Я очень жду, что весь этот кошмар закончится. Я понимаю, что ничего уже не будет как прежде. Я просто хочу, чтобы люди перестали бессмысленно умирать.

