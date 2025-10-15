Великобритания добавила в санкционный список «Роснефть» и «Лукойл»

Власти Великобритании обновили санкционный список, добавив в него компании «Роснефть» и «Лукойл».

Обе компании «оказывают поддержку правительству России, занимаясь ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое и экономическое значение», следует из санкционного списка.

Персональные санкции в отношении главы «Роснефти» Игоря Сечина Великобритания ввела в марте 2022 года, а в отношении главы «Лукойла» Вагита Алекперова — с апреля 2022 года.

В британском санкционном списке также уже были представители руководства «Роснефти», а также некоторые суда, связанные с обеими компаниями.

В обновленный 15 октября список включена и индийская компания Nayara Energy, совладельцем которой является «Роснефть».

Санкции, в частности, предусматривают, что все активы попавших в черный список физических и юридических лиц будут заморожены на территории Великобритании.

«Роснефть» и «Лукойл» вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину оказались под санкциями Евросоюза. США санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» из-за российского вторжения в Украину не вводили, но вносили в черные списки их дочерние компании, а также физических лиц, связанных с ними.