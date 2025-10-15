В Одессе создана городская военная администрация. Ее начальником назначен глава Днепропетровской области Сергей Лысак

Владимир Зеленский подписал документ о создании городской военной администрации Одесского района Одесской области. Ее возглавит Сергей Лысак, который до этого был главой администрации Днепропетровской области.

Временно исполнять обязанности главы Днепропетровской администрации будет его первый заместитель Владислав Гайваненко, следует из еще одного президентского указа.

Сергей Лысак подтвердил, что заканчивает свою работу в должности начальника Днепропетровской администрации, которую он возглавлял около двух с половиной лет, и поблагодарил Зеленского за доверие, добавив, что «впереди — не менее ответственные задачи».

В конце сентября на сайте офиса президента Украины появилась петиция с призывом создать в Одессе городскую военную администрацию. После того, как она набрала нужное число голосов, Зеленский в ответ на нее поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе областной администрации Олегу Киперу рассмотреть этот вопрос.

В этот же день Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщив, что решение принято в связи с тем, что «у некоторых лиц» подтверждено «наличие российского гражданства». Позже Служба безопасности Украины опубликовала копию российского загранпаспорта на имя Труханова, действительного до декабря 2025 года. Сам Труханов отрицает, что у него есть российское гражданство.

