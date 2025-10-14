Главу Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины. СБУ показала его российский паспорт. Он утверждает, что никогда не был гражданином РФ

Nina Liashonok / Ukrinform / Abaca press / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства Украины политика Геннадия Труханова, который с мая 2014 года занимает пост главы Одессы. Первыми об этом 14 октября сообщили источники украинских медиа, затем подтвердили в Службе безопасности Украины.

По данным «Суспiльне», также Зеленский лишил гражданства артиста балета Сергея Полунина и бывшего депутата Верховной рады, одного из лидеров сепаратистов Донбасса Олега Царева.

Геннадия Труханова лишили гражданства Украины из-за того, что, по данным украинских властей, у него есть гражданство России. Служба безопасности Украины опубликовала фотографию копии заграничного паспорта РФ, выданного 15 декабря 2015 года на имя Геннадия Леонидовича Труханова. Согласно представленному документу, паспорт действителен до декабря 2025 года.

По данным СБУ, суд в Московской области по просьбе Геннадия Труханова в 2017 году отменил его внутренний паспорт РФ, но отметил, что это «не влечет за собой лишение гражданства РФ, приобретенного лицом на законной основе». Кроме того, из материалов украинской спецслужбы следует, что у Труханова по-прежнему есть идентификационный код в базе данных налоговой службы РФ.

Журналисты-расследователи узнали о российском гражданстве Труханова еще 10 лет назад. Тогда даже СБУ это отрицала

Украинская журналистка, основатель проекта Анна Бабинец заявила, что узнала, что у Геннадия Труханова есть российский паспорт, еще в 2015 году, когда работала над утечкой документов из . «Впоследствии, в другой утечке, я даже увидела копию его российского паспорта. <…> Куча запросов в кучу структур заканчивались тем, что никакого российского гражданства у Труханова нет. В 2018 году украинская СБУ официально заявляла, что российского гражданства у главы Одессы нет», — рассказала Бабинец.

Генеральное консульство России в Одессе в апреле 2016 года выписало справку (.jpg), в которой говорилось, что Геннадий Труханов «не приобретал гражданства Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве гражданином Российской Федерации не является».

Сам Труханов говорил, что впервые вопрос о российском гражданстве возник в 2014 году, и с тех пор он «постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства ». По его словам, у него есть ответы дипломатических ведомств, судебные решения и другие документы, подтверждающие, что он не гражданин России.

Труханов заявил, что никогда не получал паспорт гражданина РФ. Он собирается судиться

Геннадий Труханов вечером 14 октября выпустил обращение к жителям Одессы. «Я никогда не обращался с заявлением в для получения российского гражданства. Я никогда не получал паспорт гражданина . Я гражданин Украины», — заявил глава Одессы.

Все спекуляции по поводу моего якобы российского гражданства обусловлены тем, что граждане бывшего Советского Союза автоматически приобретали гражданство российской федерации при определенных обстоятельствах. Однако таких обстоятельств у меня не было!

После того, как решение о лишении гражданства вступит в силу, Труханов должен покинуть пост главы Одессы. Труханов заявил в обращении, что будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока городской совет Одессы не лишит его полномочий. Он также пообещал оспорить решение о лишении гражданства в Верховном суде Украины. «И если этого будет мало, то в Европейском суде по правам человека», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 14 октября заявил, что «Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки». «Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком многие вопросы безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время», — заявил Зеленский.

По информации одесского издания «Думская», главой Одесской городской военной администрации, предположительно, станет Сергей Лысак, который сейчас возглавляет Днепропетровскую область. По данным «Страны», помимо Лысака на этот пост рассматривают Алексея Химченко — замначальника военной администрации Одесской области.

Вечером 14 октября на фоне новостей о том, что Труханова лишили гражданства Украины, несколько десятков жителей Одессы вышли на митинг. Они скандировали «Труханов — черт!», а также «Москаля — до Москвы!», сообщает УНИАН.