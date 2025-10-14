Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова и артиста балета Сергея Полунина

Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщили в эфире телемарафона «Единые новости» со ссылкой на источники в органах власти.

Также лишены гражданства бывший народный депутат Верховной рады Украины Олег Царев и артист балета Сергей Полунин, утверждается в сообщении.

Сам Зеленский этого пока не подтверждал. После совещания с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком президент Украины сообщил, не называя имен, что «у некоторых лиц» подтверждено «наличие российского гражданства», и в связи с этим подготовлены соответствующие указы. В офисе Зеленского изданию «Бабель» сказали, что эти указы не публикуются открыто из-за того, что в них содержатся персональные данные.

13 октября Геннадий Труханов рассказал, что его лишают украинского гражданства из-за наличия у него российского паспорта. По его словам, «этот вопрос не новый — он ставится с 2014 года». «С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства России. Меня проверяли все соответствующие органы Украины», — заявил он.

В интервью телеканалу «Суспільне» Труханов также утверждал, что у него есть ответы дипломатических ведомств, судебные решения и другие документы, в которых указано, что у него нет российского гражданства. Также он выражал готовность пройти проверку полиграфом или другие, чтобы это доказать.

13 октября на сайте президента Украины была опубликована петиция о лишении Труханова гражданства. За сутки ее поддержали более 28 тысяч человек.

Геннадий Труханов занимает должность мэра Одессы с мая 2014 года. После лишения гражданства он должен будет покинуть свой пост.

14 октября Зеленский также поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе областной администрации Олегу Киперу рассмотреть вопрос о создании в Одессе городской военной администрации. К этому призывали жители в другой петиции, опубликованной на сайте офиса президента Украины 24 сентября.