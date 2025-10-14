Война Тысяча триста двадцать девятый день. Зеленский в третий раз встретится с Трампом в Белом доме. Они будут обсуждать поставку «Томагавков» Украине

Запуск «Томагавка» с американского ракетоносца Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / U.S. Navy / Reuters / Scanpix / LETA

Зеленский встретится с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом со ссылкой на источники написали несколько украинских и американских СМИ, потом эту информацию подтвердил Трамп.

По сведениям Axios, Зеленский и Трамп собираются обсудить новые поставки Украине американских вооружений, в том числе ракет Tomahawk.

Президенты США и Украины в субботу и воскресенье дважды провели телефонные переговоры. Как сообщают источники Axios, личная встреча после этих бесед понадобилась, так как «есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону».

В понедельник Зеленский сообщил, что в США уже вылетела украинская делегация, которая проведет «несколько важных встреч» с оборонными компаниями и, возможно, с конгрессменами. Делегацию, как пишет Axios, возглавляет руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак — в его задачи, помимо прочего, входит подготовка визита Зеленского.

Президент Украины, как ожидается, прилетит в США в четверг, 16 октября.

Предыдущая встреча Зеленского и Трампа прошла в Нью-Йорке в конце сентября во время сессии Генассамблеи ООН. После нее президент США изменил риторику в отношении российско-украинской войны — в частности, он заявил, что Киев может вернуть оккупированные Россией территории и даже «пойти дальше».

В Белом доме Зеленский встречался с Трампом дважды. Первые переговоры в конце февраля завершились публичным скандалом. Вторая встреча состоялась в присутствии европейских лидеров в августе, через несколько дней после переговоров Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Украина

США смогут передать Киеву не более 50 ракет Tomahawk

Даже если решение о поставках «Томагавков» Украине будет принято, в реальности США смогут передать Киеву от 20 до 50 ракет и не более, пишет издание Financial Times.

С 2022 года Пентагон закупил лишь около 200 таких ракет, из которых 120 уже были израсходованы во время учений. По данным опрошенных изданием экспертов по обороне, в своем бюджете на 2026 год военное ведомство запросило финансирование лишь на 57 дополнительных «Томагавков».

Как подчеркнула в беседе с изданием военный эксперт Стейси Петтиджон, из-за столь малого количества ракеты не изменят динамику войны. «Томагавки», отмечает она, смогут дополнить уже имеющиеся у Украины крылатые ракеты, а также дальнобойные беспилотники и таким образом повысят эффективность отдельных атак, однако малые объемы поставок будут «безусловно, недостаточными для обеспечения непрерывных атак вглубь территории России».

Бывший чиновник Пентагона Марк Кансиан в комментарии для газеты отметил, что США имеют около 4150 ракет Tomahawk.

Трамп допустил поставку «Томагавков» Украине по итогам двух разговоров с Зеленским, которые состоялись в прошедшие выходные. Неназванный украинский чиновник в комментарии Financial Times подчеркнул, что президент США дал понять, что еще не принял окончательного решения — но, по мнению Киева, сейчас он «как никогда близок» к поставке ракет.

Два других источника издания сообщили, что Трамп рассматривает возможность передачи «неопределенного количества» «Томагавков», но перед этим хочет получить больше информации о том, как Киев планирует их использовать.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Юрий (Одесса). Самая большая боль и разочарование, которые постигли меня и моих знакомых после начала войны, не касались ни «братских россиян», ни украинских властей. Самым большим и страшным сюрпризом оказались наши женщины — те самые, несколько миллионов которых уехали в Европу, хотя их мужчины были лишены такой возможности.

Моя семья распалась, семьи нескольких моих родственников и друзей тоже. По простой и удивительно циничной причине: «вырвавшись на свободу» из Украины, жены, которые прожили по 10, 15, 20 лет в браке, вдруг почувствовали «вторую молодость» и решили начать «новую жизнь». Ну, и начали… кто как смог.

А мы тут бегали от , сидели неделями без света, «ловили лицом» шахеды и баллистику, боялись выйти лишний раз из дома, ездили каждый раз на маршрутке «как в последний» — и даже не было уже любимых людей, для которых наша жизнь и смерть была бы важна. Вот это стало самым страшным кошмаром, который принесла война.

И, с другой стороны, знаю многих женщин, которые отказались уезжать — именно из чувства верности, из желания разделить судьбу со своими любимыми. Не всем так повезло. А если совсем уж честно: ужасно подло это как-то получилось. Очень некрасиво.

