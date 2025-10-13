Война Тысяча триста двадцать восьмой день. Польша с 2014 года готовится к российскому вторжению. Теперь это крупнейшая военная держава ЕС

Военные учения Dragon-24 возле польского города Гнев, 4 марта 2024 года Sean Gallup / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Польша на фоне растущей агрессии России в Европе в последние годы значительно укрепила свою оборону — в 2024-м ее вооруженные силы стали крупнейшими среди европейских стран НАТО. Сейчас в них насчитывается более 210 тысяч военных. Это больше чем в Германии, Франции или Великобритании. Среди стран НАТО Польша уступает по численности военнослужащих только США и Турции, пишет The Wall Street Journal в большой статье об обороне Польши.

Начиная с 2014 года, Варшава удвоила численность своих вооруженных сил и увеличила военные расходы почти до 5% валового внутреннего продукта: в 2025-м на это направили 4,7% ВВП, в 2026-м планируется 4,8%. Это самый высокий показатель среди всех 32 стран Североатлантического альянса.

Польша в 2023-2024 годах стала крупнейшим покупателем американских вооружений, закупив оружия на сумму около 50 миллионов долларов. Благодаря военных расходам Польша завоевала расположение президента США Дональда Трампа. На встрече с новым президентом Польши Каролем Навроцким Трамп выразил Польше поддержку, которую он редко оказывает другим странам Европы. «Мы полностью поддерживаем Польшу и поможем ей защитить себя», — сказал Трамп. Министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Варшаву в начале 2025 года сказал, что Польша — «образцовый союзник».

Власти Польши считают, что Россия под руководством Владимира Путина стремится к тому, чтобы восстановить свою традиционную сферу влияния в Восточной Европе. Действия России против Украины, а теперь и против Европы, как пишет WSJ, заставляют польских политиков нервничать из-за того, что их страна снова оказалась на линии огня. Но на этот раз, указывает издание, Польша хочет быть готова.

«Это наша война», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск на Варшавском форуме по безопасности в сентябре, говоря о российско-украинской войне. Он отметил, что Польша решила провести масштабную модернизацию своих вооруженных сил и призвал другие европейские страны сделать точно так же. Туск подчеркнул, что это необходимо не столько для поддержки Киева, сколько для будущего и безопасности самих стран — членов НАТО.

Варшава начала готовиться к возможной войне с Москвой после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым и начала войну в Донбассе. Польские военные стратеги в течение года анализировали наихудшие сценарии, после чего приступили к реформе вооруженных сил, быстро увеличив численность войск и нарастив закупки вооружений.

Другие страны Европы «ждали, пока кто-то другой сделает первый шаг», сказал WSJ Томаш Шатковски, в прошлом заместитель министра обороны Польши, курировавший стратегический обзор обороны, который провели перед реформами 2018 года. «В конце концов, мы оказались впереди не только остальных стран восточного фланга, но и большинства европейских стран НАТО», — заявил Шатковски.

Первым подразделением, созданным после реформ 2018 года, стала 18-я механизированная дивизия, которая находится в состоянии повышенной боеготовности. Польша формирует еще два таких подразделения. Кроме того, страна создала свои силы территориальной обороны, которые насчитывают десятки тысяч военных.

Приоритетная задача для Польши — обучение. В сентябре 30 тысяч военных, в том числе из 18-й дивизии, а также вооруженных сил США и Нидерландов, участвовали в учениях «Железный защитник», в ходе которых польские солдаты тренировались использовать американские танки Abrams, реактивные системы залпового огня из Южной Кореи, польскую модификацию ракетной системы HIMARS (Украина использует такие в войне против России).

Польша считается центральным элементом в обороне НАТО в случае конфликта с Россией и важным партнером для балтийских стран — Эстонии, Латвии и Литвы, пишет The Wall Street Journal.

Польша граничит как с российским эксклавом Калининградом, так и с Беларусью, близким союзником Москвы. «В случае кризиса оборона стран Балтии будет зависеть от того, насколько вооруженные силы Польши, усиленные США, смогут противостоять [российским войскам] в Калининграде и Беларуси», — считает бывший замминистра обороны Польши Томаш Шатковски.

Польша также улучшила свои логистические возможности, чтобы иметь возможность обеспечить прием большого количества военных стран НАТО, которых, вероятно, развернут в случае конфликта. Польша собирается модернизировать некоторые гражданские самолеты, чтобы они могли принимать военных.

Но Польше дорого обходится укрепление своих вооруженных сил, отмечает WSJ. Несмотря на то, что рост ВВП страны в ближайшие годы ожидается на уровне 3%, что выше, чем у других европейских стран, затраты на поддержку современных систем вооружений могут превысить оборонный бюджет Польши.

Сейчас Польша обсуждает с Германией вариант, согласно которому Берлин покроет часть расходов на польскую оборону в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Немецкая сторона надеется, что это положит конец требованиям Польши о репарациях и поставит обе страны в равные условия в области обороны. «Для немцев репарации — это токсичный вопрос, — сказал WSJ бывший посол Польши в Германии и США Януш Рейтер, — в отличие от ответственности за обеспечение безопасности восточного фланга через Польшу».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Сергей (Киев). Если в начале полномасштабного вторжения я пытался общаться с родственниками и друзьями в РФ, рассказывать, что у нас происходит, объяснять, что то, что им показывают по ТВ, — ошибка, то сейчас я этого не делаю. Те, кто хотели, уехали уже, с теми, кто остался, нам не о чем общаться. Я никогда не думал, что все это быстро кончится — я сразу говорил, что это на три-пять лет в лучшем случае. Тогда мне говорили, что я сумасшедший, что так не может быть, что когда в Россию поедут поезда с «грузом 200», там поднимутся протесты и люди просто не будут идти воевать. Ну или что Украина просто не выдержит, и наша экономика развалится. Ничего этого не произошло.

Что я чувствую сейчас? Я очень устал от того, что каждый день в городах умирают обычные люди от российских обстрелов. Я не чувствую ненависти, но я слежу за динамикой и все чаще думаю о том, что, возможно, нужно было с самого начала идти воевать «и просто убивать много русских». Забавно, да?

Я по-прежнему говорю по-русски, думаю по-русски. Но русскую музыку я не могу слышать, она вызывает просто болезненное отвращение. Русская речь на улицах уже потихоньку тоже. Отвратительное чувство, что мой родной язык, в моей родной стране, стал языком врага, языком ненависти, языком лжи.

Надеюсь ли я на «скорое завершение войны»? Да. Но не верю в него. Надежда, как говорится, умирает последней. Как изменилось мое отношение к миру? Никак, наверное. Там, где нет войны, — там хорошо. Хорошо в «мирных» регионах Украины, хорошо в Европе, приятно летать на самолетах и не думать про ПВО, приятно видеть толпы туристов, у нас тут такого нет уже три года. Украину я люблю, это мой дом, имея возможность «свалить», я остаюсь, я тут.

Как изменилось мое отношение к России? Когда-то я любил Россию и не особо делил русских, украинцев, белорусов. Это было еще до 2013 года. С тех пор это стало невозможно — Россия четко показала, что она агрессор, русские в большей массе четко показали себя великодержавными шовинистами. Наверное, лучшее, что может случиться с этой страной, это если она развалится, распадется на 24 или 89 национальных государств, часть которых потом присоединится к своим историческим корням, а часть останется жить и строить уже какое-то другое свое нормальное будущее. Но империя в любом случае должна умереть. Без этого будущего не будет.

