Война Тысяча триста первый день. Польша после вторжения российских дронов: «Мой сын спросил, идет ли к нам война»

Мир

The Wall Street Journal опубликовал репортаж из Польши после вторжения российских беспилотников

В ночь на 10 сентября больше 20 российских беспилотников залетели на территорию Польши. Часть из них была сбита, на перехват дронов поднимали истребители. Жители восточной части Польши, которая граничит с Украиной, обеспокоены своим будущим, рассказывается в материале The Wall Street Journal. Одна из жительниц, с которой поговорили журналисты издания, — Ала Весоловска. Утром 10 сентября она собиралась приготовить завтрак, когда услышала звук пролетающего над ее домом самолета. «Прямо над моей головой, он летел так низко, такой громкий был звук», — рассказала Весоловска, чей дом находится примерно в 30 километрах от границы с Украиной.

38-летняя Катажина Джвигала вместе с детьми живет на своей ферме в деревне Выхалев — в 40 минутах езды на машине от границы с Украиной. В тот день, собирая детей в школу, она услышала глухой удар. Потом она узнала, что это был беспилотник. «Мой сын спросил, идет ли к нам война», — рассказала Катажина. Она попыталась его успокоить, но, по ее словам, у нее и самой были похожие мысли.

The Wall Street Journal называет вторжение российских беспилотников «новой главой» в восприятии войны в Украине для Польши. Польша, как отмечает издание, уже была «мишенью российских диверсионных операций», цель которых — ослабить поддержку Киева со стороны Варшавы. Но вторжение дронов приближает прямое военное столкновение, говорится в публикации.

В субботу, 13 сентября, польские истребители снова были подняты в воздух в связи с угрозой атаки российских беспилотников. Командование вооруженных сил страны сообщало, что эти действия носят превентивный характер. Кроме того, был закрыт для полетов аэропорт в городе Люблин на востоке Польши. Супруги Эдита и Томаш Вечорек, живущие в Кшивовежбе на востоке страны, пили кофе, когда на их телефоны пришло оповещение о работе авиации и опасности удара беспилотников. В беседе с журналистами они сказали, что разочарованы польскими властями, которые до сих пор не объяснили, как гражданам действовать в такой ситуации. По мнению Эдиты, правительство должно организовать учения, на которых расскажут, что делать жителям при атаке беспилотников. Она рассказала, что ее 12-летняя дочь теперь отказывается спать в своей комнате на втором этаже их дома — после того, как обломки дрона упали на крышу дома знакомой им семьи в той же деревне.

Многие жители на востоке страны продолжают ждать официальных разъяснений от властей. У них вопрос — что произошло в небе над их домами и чего ожидать дальше. Как отмечает WSJ, местные жители сами пытаются составить хронологию событий 10 сентября и задаются вопросом, не нанесла ли работа истребителей больше ущерба, чем предотвратила.

В Польше — стране, которая в первые месяцы и годы войны приняла миллионы беженцев из Украины, — вторжение российских беспилотников разделило общество, говорится в материале. Для одних произошедшее — повод к еще большей солидарности с украинцами, для других — сигнал того, что Киев пытается втянуть Польшу в конфликт. Некоторые повторяют российский нарратив, что дроны якобы были запущены или сбиты с курса Украиной с целью обострить конфликт Польши с Россией.

«Дезинформация — такая же реальная угроза. Я бы хотел видеть здесь войска НАТО. Мы всего в 12 километрах от границы с Украиной, так что все это вполне ожидаемо», — заявил глава села Вырыки-Воля Бернард Блашчук, где обломки упавшего дрона повредили один из домов.

Семен (Украина). На четвертом году войны главные чувства — это усталость и безразличие. Был момент, когда верилось в нашу победу и освобождение оккупированных земель, а Украина воспринималась как Иисус, который своими страданиями искупает грехи всего мира. Но это быстро прошло.

Взамен появилось сожаление — сожаление о жертвах, которых можно было избежать. Героические обороны (один Мариуполь чего стоит) сейчас воспринимаются как пиар власти, как давление на союзников — чтобы дали больше снарядов.

Увы! Горько это осознавать, но сейчас, когда США и Европа бросили нас, понимаю, что единственный вариант сохранить страну и людей — договариваться с Путиным. Горько потому, что ситуация не в нашу пользу и условия будут невыгодные для нас.

Конечно, Россия — это агрессор и враг, но сейчас она сильнее, а значит надо взять паузу, накопить силы, найти новых союзников и продолжить борьбу.

